Alunos de Votuporanga e São José do Rio Preto trocam cartas em atividade escolar

Em um mundo digital cheio de aplicativos de mensagens instantâneas as cartas tradicionais têm perdido cada vez mais espaço. Adultos e crianças em utilizado a tecnologia para se comunicar. As crianças possuem perfil no Facebook e veem seus parentes e amigos todos os dias, portando não é surpresa que elas só escrevam cartas para o Papai Noel no fim de ano. Pensando em apresentar a escrita de cartas para seus alunos o professor Djalma Nogueira de Carvalho Neto do CEM Profª. Maria Martins e Lourenço, de Votuporanga-SP, entrou em contato com seu amigo Leandro Ferreira de Oliveira, da EM Profª. Regina Mallouk, de São José do Rio Preto para propor a troca de cartas entre alunos das escolas. Sob a supervisão do professor, os alunos de Votuporanga enviaram as cartas e depois receberam as mensagens.

“A troca de cartas entre alunos de diferentes cidades estimula à escrita e torna o aluno um escritor real, colocando em prática o que é estudado na sala de aula, ela torna-se uma ferramenta de diálogo e interação unindo pessoas. Quando o aluno escreve uma carta ele sabe que ela será lida por outra criança, desta forma ele se esforça pra escrever corretamente, respeitando a norma culta. O contrário também acontece, muitas vezes, o aluno pode detectar um erro de português (seja ortografia ou concordância) e isso mostra para ele mesmo que esta aprendendo e evoluindo como escritor e leitor. O aluno sente-se estimulado a escrever, e isso é diferente de escrever apenas para o professor corrigir. Até os alunos que afirmam não gostar de escrever querem participar da atividade. Esta é uma ótima oportunidade de ensinar as convenções da escrita e da construção textual”, explica Leandro.

A escrita da carta é trabalhada como apoio a alfabetização e letramento e a oportunidade de fazer novos amigos e socialização. Para o professor Djalma, esta atividade além de trabalhar a Língua Portuguesa desenvolve cidadania: “O aluno tem autonomia para além da carta, enviar um desenho, pequenos presentes e perguntar sobre a cidade de origem do amigo, além de suas preferências e desejos. As cartas abordam temas transversais ligados a cidadania. Para escrever as cartas os alunos são orientados a pesquisar a grafia no dicionário quando possuem dúvidas e lerem a carta com calma para verificar possíveis erros”.

As crianças ficam empolgados por terem um amigo em outra cidade, com outra cultura e rotina, além disso, receber uma carta física, com seu nome no envelope, é muito diferente de receber um e-mail ou mensagem de texto. Os estudantes de Votuporanga escreveram sobre o FLIV (Festival Literário de Votuporanga), evento anual que acontece na cidade, enquanto as crianças de Rio Preto falaram do Zoológico e da chegada do Papai Noel no Shopping. E desta forma os alunos trocaram experiências e fizeram novas amizades.