Como gastar seu 13º com sabedoria

O 13º foi instituído no Brasil em 1962 como uma renda complementar no fim de ano para que o trabalhador pudesse custear as festas, comprar presentes e antecipar despesas extras – por isso, também é chamado de “gratificação natalina”. Este adicional pode ser usado para diversas finalidades, como, por exemplo, as listadas a seguir:

Despesas futuras

O ano começa com uma infinidade de contas extras somadas às fixas: IPTU, IPVA, uniforme e material escolar, por exemplo. Ter uma reserva para arcar com estes valores é muito importante para não desequilibrar as finanças logo no início do ano.

Consumo de bens

Este é um bom momento para a aquisição de bens de consumo duráveis, que costumam ser adquiridos em muitas prestações, mas podem ser encontrados facilmente em promoções quando negociados à vista. Desta forma, uma geladeira em promoção, por exemplo, não tomará todo o seu salário extra, possibilitando a compra de outros bens.

Pagamento de dívidas

Quem tem muitas contas atrasadas ou com taxas de juros muito altas deve considerar separar parte do 13º para quitá-las e começar o ano com a vida financeira mais tranquila. É aconselhável dar prioridade às dívidas no crédito rotativo, cartão ou cheque especial para evitar as taxas altíssimas.

Poupança ou investimento

Criar uma reserva de emergência é fundamental. Para quem está de olho em rendimentos e busca algo acima dos 8% ao ano (em média) que a poupança oferece, pode considerar outras opções, como Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letra de Crédito Agrícola (LCA) e Título do Tesouro Direto, que rendem em torno de 8,5% ao ano e possuem melhores retornos se aplicados a prazos maiores.

Lazer

O dinheiro do 13º é uma boa oportunidade para gastos em viagens e celebrações, itens considerados indispensáveis para harmonia, equilíbrio emocional e social da família. Porém, os gastos devem ser bem administrados para que não contribuam para iniciar um ciclo de dívidas.