Família encontra cachorro enforcado por fio 

No final da noite de quarta-feira (13), uma família de Catanduva/SP; encontrou o cachorro de estimação perfurado e enforcado com o fio de uma antena. Segundo os moradores, não havia ninguém na casa durante o crime. A comerciante Michele Godoi conta que chegou à residência por volta das 23h, quando encontrou um dos cachorros mortos e outros dois com ferimentos graves.

“- Ela chegou em casa para ver como os cachorrinhos estavam, quando viu o Nino imóvel, mas vivo, e o outro todo ensanguentado. Já o Boy estava enforcado com o fio da antena. Este fio estava na boca dele”, diz Ivone Amaro, mãe de Michele, a um site de notícias.

Com a voz embargada, Ivone contou que o cachorro que morreu, da raça Yorkshire, foi levado ao veterinário e foi constatado que ele estava com o pulmão estava lacerado, a escápula quebrada e com hemorragia interna: “- Provavelmente deram uma paulada ou um chute bem forte nele”, lamenta.

Ivone estava viajando quando soube do caso por meio da filha. “- Ela estava chorando quando me ligou porque sabe que o Boy era mais apegado a mim. Nada foi levado de dentro de casa, mas machucaram meus bebês”.

Ainda na madrugada, a filha de Ivone deu banho nos cachorros que ficaram feridos e no que morreu e, na manhã de quinta-feira (14), registrou um boletim de ocorrência da Polícia Civil da cidade. A Polícia Científica esteve no imóvel da família na manhã de ontem (15). O caso está sendo investigado.

A mulher diz que tem medo de que o suspeito volte a casa para matar os outros seis cães. “- A gente não tem provas e não pode acusar ninguém, mas isso não pode ficar impune”.

LEG: Cachorro foi encontrado morto enforcado e com perfuração.

FOTO: Ivone Amaro | Arquivo Pessoal