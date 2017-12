Ironias à parte…

Matheus Camargo –

Na última semana os debates se cercaram ao redor do polêmico presidente dos E.U. A, Donald Trump, que ao declarar Jerusalém a capital de Israel arrepiou o mundo árabe, exaltando os ânimos não só entre os favoráveis de tais gestos, como os contrários também. Sabemos que tal posicionamento é risório, não causando nenhum impacto positivo, ao contrario apenas motivando a morte em conflitos diretos entre palestinos e israelenses.

A pergunta que não quer calar é: Por que faz isso Trump? Qual vantagem é retirada de uma declaração tão polêmica?

Diante dos fatos, percebemos que o sósia bilionário do personagem dos desenhos infantis Jonnhy Bravo, quer construir uma guerra na tentativa desesperada de se tornar um herói.

Após a “Trumpalhada” os comunistas gritam eu avisei, os capitalistas se preparam para vender armas, os nazistas batem as cabeças na parede, os sionistas comemoram, os cristãos advertem que está escrito na bíblia, os conspiracionistas que é obra dos “Iluminati”, os anarquistas pedem o fim do estado, os muçulmanos pedem guerra, mas se a declaração fosse minha… Bom, mamãe estaria em casa me esperando com “a chinela” na mão.

Enquanto isso aqui no Brasil foi divulgado hoje à candidatura do craque Ronaldinho Gaúcho ao Senado pelo PEN, partido de Jair Bolsonaro. A pergunta agora é qual é a maior piada? Gaúcho concorrendo em Minas Gerais, Ronaldinho ter a cara do politico brasileiro, afinal vai estar hábil para aplicar as “pedaladas” fiscais.

Concluindo, o que é mais irônico: Tiririca se despedindo da carreira política de maneira emocionante, comentando as mazelas das raposas legislativas, e dizendo que o brasileiro precisa pensar antes de votar, e em seguida declarar voto ao Lula (“mininu” abestado), ou Ronaldinho filiar-se ao PEN, que em tradução do inglês para português significa CANETA (Foi proposital, certeza).

