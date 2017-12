Manhattan City Home – Tarraf abre para visitação apartamento decorado

O Manhattan City Home fica na rua Minas Gerais esquina com a Mato Grosso

A TARRAF abrirá neste sábado, dia 16, o apartamento decorado do Manhattan City Home, condomínio residencial inspirado nas grandes construções da ilha de Manhattan, em Nova Iorque. Aberto para visitação, a unidade com 74,5 m², possui varanda sky view, lavabo, e duas suítes. O projeto foi idealizado pelas renomadas arquitetas Marina Priolli e Vanessa Galuppo. O residencial tem 20 itens em sua área de lazer, que será entregue toda equipada e decorada. Corretores de plantão estarão no local, das 9 ás 18h, para atender o público. O empreendimento inovador tem o maior terreno de toda a cidade e excelente localização na região central de Votuporanga.