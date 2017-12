McDonald’s inaugura primeiro restaurante em Votuporanga

Ao todo, foram criadas 60 vagas de empregos, preenchidas rapidamente, sendo a grande maioria dos funcionários moradores da própria cidade.

Unidade abrirá as portas no próximo dia 19 a partir das 11h

Da Redação

O primeiro restaurante do McDonald’s em Votuporanga abre suas portas na próxima terça-feira, 19 de dezembro, a partir das 11h. Ele está localizado em um ponto estratégico do munícipio, na Avenida Brasil, nº 5.141, um dos locais mais importantes da região.

Com decoração diferenciada e estilo moderno, seguindo o novo conceito mundial da rede, o restaurante está instalado em um terreno de 2 mil m² e conta com cerca de 800 m² de área construída, 76 lugares, 21 vagas de estacionamento, incluindo vaga para idosos e pessoas com deficiência, e Drive-Thru.

Ao todo, foram criadas 60 vagas de empregos, preenchidas rapidamente, sendo a grande maioria dos funcionários moradores da própria cidade. A rede, reconhecida por não exigir experiência profissional, representa uma importante porta de entrada para quem busca o primeiro emprego formal. Todos os funcionários contratados receberam treinamento no restaurante e também em São José do Rio Preto e Fernandópolis.

“Temos a convicção de que contribuímos para o crescimento da cidade por meio da geração de empregos, destinados a jovens que buscam a primeira colocação profissional. Priorizamos a mão de obra local, não exigimos experiência e fornecemos treinamento com certificação para formar profissionais, ter carteira assinada e a possibilidade de crescimento e migração para outras áreas da companhia”, comenta Rubens Fragoso, franqueado do McDonald’s em Votuporanga. Segundo Fragoso, essa inauguração reforça o compromisso da empresa em atender as necessidades de seu consumidor, bem como sua atuação em um mercado crescente.

Sustentabilidade

O McDonald’s de Votuporanga conta com a tecnologia LED para a iluminação de suas áreas externas, que incluem estacionamento e Drive-Thru. As luminárias geram economia de até 80% no consumo de energia elétrica com iluminação externa em cada restaurante. As novas lâmpadas possuem uma vida útil de 50 mil horas, permanecendo em operação por um período total de até 11 anos, se consideradas 12 horas de uso diário – o que ajuda a reduzir significativamente as despesas e a necessidade de manutenção. Além disso, não agridem o meio ambiente, pois não contêm chumbo nem mercúrio.

O restaurante conta ainda com captação e armazenamento da água da chuva e do ar condicionado, que é reutilizada nas descargas de toaletes, na lavagem de pisos e na rega dos jardins.

De Portas Abertas

Os moradores de Votuporanga poderão conhecer detalhes sobre como funciona a cozinha do McDonald’s. Isso porque um dos principais programas da rede no Brasil é o Portas Abertas, aplicado em todos os restaurantes da companhia e que permite que qualquer cliente possa visitar a cozinha do McDonald’s e conhecer todo o processo de preparação dos seus produtos.

A visita tem duração de aproximadamente 20 minutos e consiste em apresentar toda a cadeia logística atrás do balcão, incluindo os procedimentos de segurança alimentar, uso de equipamentos de segurança individual, montagem dos pedidos e atendimento aos clientes. Criado em 2014, o programa já recebeu mais de cinco milhões de clientes em toda a América Latina.