Mulher morre após colisão traseira em rodovia

-Jorge Honorio-

Na noite de quinta-feira (14), uma mulher, de 50 anos, morreu após sofrer um acidente na rodovia Pedro Monteleone (SP-351), em Catiguá/SP. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, ela estava em uma caminhonete com o marido e uma criança de 1 ano, quando o veículo bateu atrás de um carro.

O marido dela, que dirigia a caminhonete, e duas pessoas que estavam no outro veículo tiveram apenas ferimentos leves. O bebê foi socorrido por homens do Corpo de Bombeiros com ferimentos graves, e levado para o hospital Padre Albino, em Catanduva/SP, onde permanece internado.