Rua Pernambuco ganha 24 pontos para acessibilidade

Ação faz parte das diretrizes previstas pelo Plano de Mobilidade Urbana aprovado pela Câmara na última segunda-feira (11/12)

Nesta semana, funcionários públicos iniciaram o rebaixamento de guias em 24 pontos de cruzamentos com a rua Pernambuco, na área central.

Ação faz parte das diretrizes previstas pelo Plano de Mobilidade Urbana, medida aprovada pela Câmara na última segunda-feira (11/12). Com o aumento no fluxo de pessoas, que utilizam a região para acesso ao comércio de Votuporanga, as novas rampas de acesso garantirão mais acessibilidade e segurança para portadores de deficiência.

O trabalho já foi realizado nos cruzamentos com as ruas Goiás, Alagoas e Santa Catarina. A conclusão está prevista para o final deste mês e irá abranger ainda os cruzamentos das ruas Mato Grosso, Tietê, Tocantins e Itacolomi.

Demais pontos

Nos demais pontos da cidade, a Prefeitura de Votuporanga informa que todos os projetos de novos loteamentos ou imóveis comerciais atendem as determinações da NBR 9050. Além disso, nas vistorias anuais de todos os estabelecimentos que fazem qualquer tipo de atendimento ao público, a renovação do alvará de funcionamento só é permitida se estas determinações estiverem de acordo com a lei. Quanto aos prédios públicos, a maioria deles está acessível e os outros passam por processo de adequação.