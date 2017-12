Santa Casa pleiteia certificação de Hospital Ensino

Grupo de lideranças politicas que esteve em Brasília –

Lideranças do município se uniram em força política e viajaram até Brasília em busca da certificação de Hospital-Ensino (HE) para a Santa Casa. A comitiva se reuniu com os ministros José Mendonça Bezerra Filho (Educação) e Ricardo Barros (Saúde), que sinalizaram favoravelmente pelo pleito.

O grupo foi formado pelo provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, coordenador corporativo Angelo Jabur Bimbato, gerente comercial do Sansaúde e vereador Daniel David; vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso; o ex-prefeito Junior Marão; o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Luiz Alves dos Santos; o reitor da Unifev, Rogério Rocha Matarucco; o médico e coordenador do curso de Medicina, Mauro Esteves Hernandes; o deputado estadual Carlão Pignatari e o prefeito João Dado.

A comitiva se reuniu pela manhã com o ministro da Saúde. Logo no início da tarde, o grupo esteve com José Mendonça Bezerra Filho, reforçando o pleito, com a presença do deputado federal licenciado e secretário da Habitação do Governo do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que possibilitou o encontro.

O provedor ressaltou a importância destas audiências. “Entramos com o pedido de certificação há alguns anos. A Santa Casa realiza ensino e pesquisa e ainda serve de campos de estágio para cursos técnicos, graduação e pós nas áreas de saúde. Entendemos que este pleito é legítimo e necessário, reconhecendo a Instituição como adequada para o desenvolvimento de boas práticas assistenciais e educativas. Com este título, a Entidade recebe recursos para melhorias em diversas áreas como criação de novos serviços, aquisição de equipamentos e materiais, qualificação da gestão, educação permanente e continuada e capacitação dos servidores”, disse.

Os Hospitais de Ensino têm importância fundamental para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em diversas áreas, como a de referência assistencial de alta complexidade, polos formadores de recursos humanos, desenvolvimento de pesquisas, técnicas e procedimentos para a Saúde Pública e incorporação de novas tecnologias que colaborem para a melhoria das condições de saúde da população brasileira. “São vários os benefícios. Para o paciente, há um melhor atendimento, pois o Interno e o Médico Residente permanecem durante, no mínimo, seis horas diárias no hospital e também há discussão dos casos clínicos. Para a Santa Casa, a certificação aumenta a receita e para a instituição de ensino superior permite a integração dos alunos, além de outras vantagens”, ressaltou.

A previsão é de que a Santa Casa receba uma visita da comissão técnica em março de 2018.