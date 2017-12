Visitantes fazem a festa na Copa Pequeninos

Jorge Honorio

Foram conhecidos os primeiros campeões da 12ª edição da Copa Pequeninos do Futsal “Paulo Anoni”, nas categorias sub 10, sub 14 e sub 16, nos jogos decisivos que aconteceram na noite de quinta-feira (14), no ginásio do Complexo Mário Covas, na zona norte. Na primeira partida, a AFUFER-Associação de Amigos do Futsal de Fernandópolis conquistou o título, ao golear o Elite Futsal de Votuporanga, no sub 10, por 4 a 1.

O segundo jogo da rodada, reuniu as mesmas equipes, só que na categoria sub 14, e a AFUFER, novamente, não teve piedade do adversário e fechou o placar em 5 a 2. Por último, fechando a rodada tripla, mais um insucesso dos atletas votuporanguenses; desta feita, foi o Santa Amélia “C”, que registrou mais uma impiedosa goleada, caindo diante da equipe de Meridiano, por 6 a 2. Após os jogos, os campeões e vices receberam troféus e medalhas.

Neste sábado (16), a partir das 8h30, também no Mário Covas, acontecem as decisões de mais três categorias. Pelo sub 06 e sub 08, se enfrentarão as equipes do Elite Futsal e de Nhandeara. Fecha a rodada, a decisão no sub 12, entre Elite Futsal “B” e Meridiano. Os jogos são gratuitos e a Copa é o maior evento do futsal de base na região, promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer, com parceria da LIVOFUSA/Liga Votuporanguense de Futsal.