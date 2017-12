Votuporanga perde Aguinaldo de Oliveira

Considerado o primeiro radialista de Votuporanga, era professor estadual e vereador em dois mandados; Câmara decreta luto oficial por 3 dias em sua homenagem

Aguinaldo de Oliveira faleceu na tarde da ultima quarta-feira aos 84 anos. Professor, vereador em dois mandados, além de ter sido professor da rede estadual foi o primeiro radialista de Votuporanga. Em sessão fúnebre realizada pela Câmara Municipal na tarde de ontem, no Velório Municipal, foi lido o decreto assinado pelo vereador e presidente da Câmara, Osmair Ferrari, em que determinou luto por 3 dias na cidade em sua homenagem.

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, que acompanhou a trajetória politica de Aguinaldo disse que perdia um grande amigo. “Ele não era apenas meu amigo eu nutri por ele uma grande admiração”.

Meidão comentou que na época em que Paulo Maluf governava o Estado ele queria que a SAEV deixasse de ser uma autarquia e quem assumiria seria a SABESP. “O Aguinaldo brigou e não permitiu que isso ocorresse. Num dia, durante essa briga, apareceu na conta bancária do Aguinaldo uma grande quantia em dinheiro, uma clara tentativa de corrompê-lo. Aguinaldo imediatamente exigiu ao gerente do banco que o dinheiro fosse devolvido, mesmo sem saber de onde vinha. Esse era o nosso Aguinaldo”, conta Meidão.

Aguinaldo além de ter sido o primeiro locutor de Votuporanga, começou quando a Rádio Clube se encontrava em caráter experimental em 1956, e ainda trabalhou em grandes emissoras no Rio de Janeiro, como a Nacional e a Rádio Relógio.

Quando vereador, na administração municipal de João Antonio Nucci em janeiro de 1978, Aguinaldo entrega o Titulo de Cidadão para o secretario de Obras do Estado (Chico de Barros)

Necrológio

Faleceu na noite da ultima quarta-feira (13), às 17h30, aos 84 anos, o ex-vereador, professor e radialista, Aguinaldo de Oliveira. Ele deixa a esposa Efigênia de Lourdes da Silveira Oliveira, os filhos José Roberto e Ana Paula, além de 4 netos. Espirita, teve como seu ultimo endereço a Rua Sergipe, 4574.

Aguinaldo de Oliveira foi velado ontem (14) no Velório Municipal e sepultado no mesmo dia no Cemitério Municipal de Votuporanga às 17h.

Câmara decreta luto oficial por 3 dias

Na manhã desta quinta-feira (14) a Câmara Municipal de Votuporanga, por meio do seu presidente, vereador Osmair Ferrari, apresentou o Decreto de Luto Oficial nº 4/2017 em razão do falecimento do ex-vereador Aguinaldo de Oliveira.

“Considerando que faleceu nesta quarta-feira, dia 13, o professor, historiador e radialista Aguinaldo de Oliveira e que foi vereador junto a Câmara Municipal, na oitava legislatura, pelo período de 1º de fevereiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983; na décima legislatura, pelo período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1992; além de ter sido Vereador Suplente durante a nona legislatura, no período de 12 de agosto de 1985 a 12 de fevereiro de 1986”.

Art. 1º. DECRETAR, no âmbito do Poder Legislativo, luto oficial de três dias pelo falecimento do Professor, Historiador, Radialista e Ex-Vereador Aguinaldo de Oliveira.

Art. 2º. Ao extinto serão prestadas homenagens póstumas de estilo.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sessão Fúnebre

A Câmara realizou na tarde de ontem quinta-feira, às 15 horas, uma sessão fúnebre em homenagem póstuma ao ex-vereador Aguinaldo de Oliveira. A cerimonia aconteceu no Velório Municipal.

“Falece Aguinaldo de Oliveira, o primeiro radialista de Votuporanga”

Se ele fosse escolher o titulo de seu obituário, tenho certeza de que seria este!

Danilo Liévana de Camargo

Não dá pra falar do Aguinaldo sem contar uma longa história. Ele era assim, para aqueles que tinham paciência em escutá-lo, receberam toda a sabedoria que ele tinha guardada em sua memória. Nos dias de hoje é difícil achar alguém com tempo para ouvir um homem com mais de 80 anos. Ele tinha muitas, mas muitas histórias para contar sobre a nossa cidade.

Foi radialista, professor, vereador, historiador –uma enciclopédia viva de nossa cidade-, (ele ficava orgulhoso quando o chamavam assim). De todas essas profissões, a sua maior paixão era o Radio e desse veículo de comunicação ele entendia muito bem, já que participou da implantação da primeira Rádio de Votuporanga em 1956, a Rádio Clube, fundada pelo jornalista Nelson Camargo, mesmo criador deste Diário em 1954.

Foi sim! Ah… ele foi sim! O primeiro locutor de rádio de Votuporanga! Ele mesmo me contou numa entrevista que fiz com ele em novembro de 2003, época em que completava o meu curso de Jornalismo na Unifev e escolhi como tema para o meu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) a “História do Radio em Votuporanga”, e sem dúvida nenhuma de que ele seria um importante personagem para o meu trabalho. Passamos uma tarde inteira na prosa e ele me contou:

“Minha experiência como um dos primeiros locutores de rádio de Votuporanga foi singular. A rádio centralizou todas as atenções. Foi no dia 20 de julho de 1956 que a Clube entrou no ar em caráter experimental. E era a minha voz que vocês ouviam: ‘ZZP2 São Paulo, ZZP2 São Paulo, Rádio Clube de Votuporanga aferindo cristal’. eu precisava falar isso 24 horas, para sintonizar a rádio com a frequência que lhe foi dada, que era de 680 quilociclos, numa potencia de 100 wats e um transmissor Byngton.”

O Aguinaldo tinha uma memória magnífica e nos encantava com tanta sabedoria: “A Ana Maria…”, eu indaguei: mas quem era a Ana Maria?! -“Esse era o apelido dado as rádios AMs (Amplitude Modulada). A nossa ‘Ana Maria’ tinha uma propagação fabulosa, porque sua frequência estava no meio do dial e andava longe”, contou.

“No dia da inauguração foi uma festa que não me sai da memória, houve um show na praça pública e na rua Amazonas, ali onde era a Caixa Econômica Estadual, existia um prédio de dois andares que abrigava o Bar Paramount -o centro de convergência da década de 50. Ali na frente existiam cinco paineiras enormes e um abrigo para ônibus. Naquele dia, neste local reuniram umas 5 mil pessoas. Houve desfiles de escolas, banda da Força Pública e o pequenos escoteiros, uma festa fantástica”.

Inauguração da Rádio Clube em 1956. Ele estava lá.

Indagado sobre como funcionavam os programas de rádio na década de 50, ele lembrava: “As rádios do interior imitavam o grande rádio do Rio de Janeiro, espelhavam na poderosa Radio Nacional, não existia televisão e essa era a Rádio modelo. Por aqui produzíamos o ‘Crônica da Cidade’, com a narração do professor Benedito Israel Duarte, programa que ia ao ar depois do “Repórter Esso”, da Nacional do Rio, porque esse todo mundo ouvia, acabava a transmissão no Rio e todos aqui na cidade e região sintonizavam nos 680 quilos da Clube para ouvir as noticias locais”, lembra o radialista.

“Nos tínhamos um auditório na Rádio com 100 lugares. Ali, aos domingos, fazíamos o programa “Calouros Infantis” com transmissão ao vivo. Era tudo coordenado pelo Nelson Camargo, dono da rádio e do jornal ‘A Vanguarda’. Cantaram neste palco: Claudenice, Carmen Maria, Abílio do Baião, Viana e Vianinha, Miranda, Duo Glacial, Geraldo, que era negro, mas cantava musicas italianas com perfeição. Eu ficava chocado, porque sendo de cor tinha que cantar samba, mas não! Ele cantava em italiano e muito bem”.

A Banda da Rádio “Regional R 200” – O Aguinaldo é o segundo da esquerda para a direita. Foto tirada no palco do auditório da Rádio Clube de Votuporanga na década de 50

“Nos tínhamos uma banda na Rádio que se chamava “Regional R-200”, composta pelos músicos: Amilar Riva, Armandinho do Acordeon; Darci Cecchini, na bateria, eu (Aguinaldo) no pandeiro e afouche e o Jair no contrabaixo ou violoncelo”. Este programa da Rádio era movimentadíssimo; existia uma parte de calouros e de brincadeiras. Era tudo transmitido ao vivo, com a participação do locutor Jaime Cunha, com quem fui aprendendo o ofício. Um dia deu um pane nele e tive que assumir o programa e não parei mais”, contou Aguinaldo.

Aguinaldo na época (década de 50) mantinha um programa na Clube que se chamava ‘Sociedade em Passarela’. “Era uma coluna social no ar, onde transmitíamos até casamentos, com entrevistas com a noiva e os padrinhos com músicas bem tranquilas”.

Além de locutor, Aguinaldo também vendia publicidades. “Eu visitava os clientes com um enorme gravador de rolo e soltava a fita com aqueles vozeirões (3 vozes diferentes) para o cliente aprovar o anuncio.”

Ele conta que, além de dele também trabalhava na Rádio o Oswaldo Tridapalli. “Ele vinha de bicicleta lá de Simonsen, fazia técnica com os discos de carnaúba em rotação 78. O Vanderlei Meneguete era quem fazia a programação, o Oliveira Prates montava os anúncios e fazia os cortes dando o toque final e o locutor era o Alberto Mariano”.

Dentre os fatos que mais marcou sua trajetória no Rádio, Aguinaldo conta que foi a visita programada do governador de São Paulo Abreu Sodré a Votuporanga. “A chegada dele seria no campo de aviação (próximo ao Tiro de Guerra), distante uns 1.800 metros do estúdio da Rádio. Eu e toda a equipe esticamos um fio atravessando a cidade toda. Quando o governador desceu do avião, lá estava eu falando ao vivo e informando toda a região sobre o acontecido”.

Aguinaldo de Oliveira também foi um dos grandes colaboradores deste Diário. Quando precisávamos investigar algum fato histórico era ele quem nos socorria. Ele viveu Votuporanga nas décadas de 50, 60, 70, 80, 90, 2000 e sempre foi um leitor assíduo do nosso Jornal, que acompanhava com grande interesse as noticias sobre a cidade que tanto amou e respeitou.

E com muito pesar que noticiamos a morte deste amigo. Perdemos muitas histórias que ele poderia ter nos contado se tivéssemos tempo e paciência suficiente para ouvi-lo. Quem perdeu foi a história, pois ele sabia de tudo que aconteceu por aqui nos últimos 50 anos. Mas é sempre assim, o artista só e reconhecido pós-morte. Ele andou pelos corredores da prefeitura, escolas, jornais, rádios. Andava com fotos antigas, fitas velhas, insistia para que alguém gravasse tudo o que ele tinha para contar. Mas infelizmente ele não teve o respeito que merecia.

No auge de sua vida ele era um “chapa branca” como ele mesmo dizia, tinha acesso aos gabinetes dos prefeitos, deputados onde entrava sem ser anunciado. Já nos tempos atuais ele não tinha mais toda essa liberdade e sofria muito por isso.

Ele leva para o seu túmulo uma parte que nunca vamos saber sobre a história de Votuporanga. Aquela vivida nos bastidores da politica, que só quem vivenciou poderia contar.

Ele sempre me interpelava e dizia: “O que você vai falar no jornal de mim quando eu morrer? Eu tenho muitas histórias pra contar, passa lá em casa, tem uma mangueira lá no fundo com uma sombra muito boa, a gente senta nuns banquinhos, você leva um gravador e eu te conto tudo o que eu presenciei em Votuporanga”.

Mas este tempo, este danado do tempo, a correria nesta vida. Mas posso dizer que deu para escutar a história do Radio de Votuporanga e essa ninguém vai esquecer jamais. Valeu Aguinaldo por nos ter brindado com sua preciosa amizade.