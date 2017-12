Prefeito entrega reforma do campo de futebol em Simonsen

O evento ocorrido na manhã deste sábado contou com comemoração e partida de futebol entre as equipes dos Complexos “Victor Hugo” e “Mario Covas”

O prefeito de Votuporanga João Dado esteve na manhã de sábado (15/12), conhecendo as novas melhorias feitas no Campo de Futebol do Distrito de Simonsen. Após a visita, houve uma partida de futebol entre os times dos Complexos“Victor Hugo” e “Mário Covas”.

Para a revitalização do espaço foram necessários investimentos com a reforma nos vestiários, o plantio do novo gramado, colocação dos alambrados, instalação de toda rede elétrica e hidráulica; as árvores no entorno foram podadas e as lixeiras instaladas.

Mais obras

Por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer a Prefeitura entregou neste ano áreas esportivas para a população, como a revitalização dos Complexos Esportivos “Faies Habimorad”, conhecido como o campo da Ferroviária, na zona sul da cidade; o Mário Covas, zona norte; e na região sudoeste, a Praça de Esportes “João Toloni”.