Prefeitura começa aplicar asfalto na marginal do Posto Trevão

Reinvindicação antiga dos comerciais daquela localidade finalmente resolvida

Obra aguardada há muitos anos, finalmente está prestes a ser concluída nesta gestão; prefeito João Dado visitou local

Da Redação

A via de acesso devidamente asfaltada e com infraestrutura completa era aguardada há mais de 20 anos e finalmente está sendo concluída nesta gestão. “Essa obra era uma luta de muitos anos. Nós caminhoneiros sofremos por muito tempo neste trecho, disse Hélio Angelotti.

Na última quinta-feira (14/12), a Prefeitura de Votuporanga iniciou a aplicação da massa asfáltica na marginal que já havia recebido, anteriormente, as obras de infraestrutura. Esta é a última etapa da obra que será concluída ainda este ano.

Os trabalhos no local tiveram início em 2015 com instalação de 750 metros de galerias pluviais e cerca de dois quilômetros de rede coletora de esgoto, executada pela Saev Ambiental. Agora, a empresa contratada via licitação para efetuar a pavimentação e construção de guias e sarjetas está concluindo o serviço. A melhoria está sendo feita em pouco mais de 9 mil m² de área. A obra possui investimento de cerca de R$ 720 mil.