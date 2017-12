Carlão conquista R$18.3 mi para cidade em 2017

O prefeito João Dado, o secretário dos Transportes Laurence Casagrande, o governador Geraldo Alckimin, o deputado Carlão Pignatari e o vice prefeito de Votuporanga, Renato Gaspar Martins

Governo destinou recursos para obras de infraestrutura, rodovias, saúde turismo

Da Redação

Em meio a tantas dificuldades por que passa o País, o município de Votuporanga pode ser considerado privilegiado. Neste ano de 2017, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) conquistou importantes melhorias para a cidade, contribuindo para a administração do prefeito João Dado.

Para obras de infraestrutura, Carlão conseguiu junto ao Governo do Estado a liberação de R$ 600 mil recapeamento asfáltico em vários pontos da cidade. O prefeito Dado esteve em São Paulo, para assinar o convênio, no Palácio dos Bandeirantes.

Serão recapeados 24.555,58 m² em trechos das seguintes ruas do bairro São João: Antonio Cramolichi, José Sanches Peres, Ercoli Sereno, Policarpo Beloni, Minas Gerais e Avenida Anita Costa. Nos bairros Jardim Santos Dumont e Patrimônio Velho: Ruas José Nésio de Oliveira, Olga Loti Camargo, Arthur de Oliveira, Presidente Costa e Silva e Minas Gerais. Nos bairros Jardim Umuarama, Parque Roselândia e Parque Guarani: Ruas Olga Loti Camargo, Marechal Castelo Branco, Thomaz Paes da Cunha, Maranhão, Cavenaghi, Sebastião Etore Polidoro, Ercoli Sereno, Antonio Cramolichi, do Cadete, Nelcíades Oliveira, Alvim Algarve, 9 de Setembro e Brasília.

Estrada do 27

Outra importante obra, fruto de um trabalho iniciado pelo deputado Carlão Pignatari e pelo ex-prefeito Junior Marão, e concluído por Dado, foi a reconstrução da Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi, mais conhecida como Estrada do 27. Foram recuperados 19,5 quilômetros a um custo de R$ 4,5 milhões, numa parceria entre o Governo do Estado, Município e a Usina COFCO Agri.

A vicinal liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul e recebeu melhorias no trecho entre Votuporanga e o Rio São José dos Dourados, próximo à Usina, perfazendo 19,5 quilômetros.

A Estrada Vicinal recebeu asfalto e sinalização novos. Os trechos mais deteriorados receberam também um procedimento especial para aumentar ainda mais a vida útil do material aplicado e proporcionar um serviço com mais qualidade.

As obras vão facilitar o escoamento da produção agrícola e o trânsito dos trabalhadores rurais da usina sucroalcooleira.

Rodovia SP 461 – Péricles Bellini

Uma antiga reivindicação de Votuporanga e cidades da região, é a recuperação da rodovia SP 461 – Péricles Bellini, principalmente no trecho de Votuporanga a Cardoso, perfazendo 40 quilômetros.

O governador Geraldo Alckmin autorizou a obra e serão feitos recapeamento, acostamentos, terceiras faixas, novos trevos (fechados) e sinalização. A obra que foi licitada em setembro teve o preço reduzido de R$ 15,4 milhões para R$ 9,1 milhões e deve ser concluída em 10 meses.

As obras de modernização devem ser concluídas em 10 meses e os melhoramentos serão entregues até agosto de 2018. A rodovia é importante via para o escoamento da produção agrícola e industrial da região e deve beneficiar a cerca de 105 mil habitantes.

Alças de acesso

Além da recuperação da rodovia Péricles Belini, o Governo do Estado autorizou também a construção de alças no trecho em que a SP-461 cruza Votuporanga. Foi feita a duplicação, porém as alças não foram contempladas no projeto, prejudicando o acesso de veículos para a cidade vice-versa. Para a construção das alças, o governo investiu R$ 3 milhões. São obras importantes, uma vez que há vários bairros localizados além da pista.

Município de Interesse Turístico

Uma grande conquista em 2017, foi o título de Município de Interesse Turístico para Votuporanga. O governador Geraldo Alckmin sancionou a lei oriunda de um projeto do deputado Carlão Pignatari.

Com a sanção da lei, Votuporanga receberá R$ 600 mil por ano para investir em infraestrutura do setor de turismo, podendo desenvolver sua vocação para o turismo de negócios (comércio, indústria, economia), de serviços (saúde, educação e afins) e cultural (FLIV – Festival Literário e eventos artísticos e também o Carnaval).

O setor de turismo é um dos únicos que não sofreram com a crise que agravou a economia do País. Trata-se de um segmento que gera emprego, movimenta a economia e proporciona negócios, atendimentos e diversão, gerando renda para o município e população.

Saúde – Santa Casa

Atendendo solicitação do deputado Carlão Pignatari, o deputado federal licenciado e secretário estadual de Assistência Social, Floriano Pesaro, anunciou a destinação de R$ 500 mil para a Santa Casa de Votuporanga. São R$ 200 mil para aquisição de uma ambulância UTI e R$ 300 mil para custeio, recursos esses que devem ser liberados até março de 2018.