Em amistoso, CAV faz 4 a 1 no Bragantino

Fio marcou dois na vitória do Votuporanguense (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Com três gols anotados ainda no primeiro tempo, CAV teve no atacante Fio seu maior destaque na partida

por Daniel Camargo

A Votuporanguense segue ganhando corpo e confiança para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Diante do Sub-23 do Bragantino, o time viu Fio brilhar com dois gols, que abrilhantaram a vitória por 4 a 1, em jogo-treino realizado na tarde desta sexta, na Arena Plínio Marin.

Ciente de que este foi apenas mais um teste e que, obviamente, a obrigação da vitória era do CAV – uma vez que a representação de Bragança Paulista não foi representada por seus profissionais – o técnico Rafael Guanaes destacou a dinâmica imposta pelo time.

“Nesse momento o que menos importa é o placar, apesar de que a gente sempre incentiva a equipe e os jogadores a buscar o gol. O gol, independente de ser treino, de ser jogo, é um sinônimo de alegria, de realização. Então, a gente fica contente pelo placar, mas principalmente pela performance no primeiro tempo: a equipe intensa, com bastante movimentação”, disse em entrevista a Rafael Nascimento, da assessoria de imprensa do clube.

CRESCENDO!

O comandante do CAV reforçou ainda que a equipe segue evoluindo.

“A gente vê que os jogadores estão entendendo a ideia, a proposta. Eles tem gostado, isso tem se desenvolvido nos treinamentos. E, a gente vê hoje como um parâmetro que a gente já conseguiu andar mais alguns degraus em relação ao jogo contra o Sub-20 da semana passada. E, acredito que estamos num bom caminho […]”, completou.

QUEM JOGOU?

A partida também serviu para o treinador dar ritmo de jogo a maior parte de seus jogadores. O CAV atuou na primeira etapa com: Vitor Prada, Paulo Henrique, João Victor, Cleidson, Douglas, Daniel, Ricardinho, Nathan, Tremonti, Elvinho e Fio.

Na etapa complementar, Guanaes trocou os 11 jogadores e ainda fez mais uma alteração: Paulo Roberto, Lucas Cezane, Jorge Miguel, Foguinho, Deijair, Jairo, Luiz Renan, Ricardinho, João Marcos, Robinho e Felipe (Kennedy).

OS GOLS

Mais intenso na primeira etapa, o Votuporanguense marcou três vezes com Fio (13º, 18º e 28). Arthur (29º) descontou para o Massa Bruta. Na segunda etapa, Indio (25º) deu números finais a partida.