Prefeitura propõe parceria com a Ceagesp

O diretor presidente da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), Johnni Hunter Nogueira entre sua secretaria Helen Bortolaia e o secretário do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, Flávio Piacenti Junior

Secretário de Desenvolvimento Econômico reúne-se com presidente da Ceagesp para sugerir uma parceria entre Votuporanga e o Entreposto de Rio Preto

Na última quarta-feira (13/12), o secretário do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, Flávio Piacenti Junior, reuniu-se com o diretor presidente da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), Johnni Hunter Nogueira na capital paulista. Na pauta, as tratativas para o início de uma futura parceria entre a Prefeitura e o Entreposto de São José do Rio Preto. Na ocasião, o secretário estava acompanhado pela diretora da Secretaria, Helen Bortolaia.

De acordo com Piacenti, “hoje, quando do recebimento de doações, há necessidade de buscar os produtos na região metropolitana; se pudermos estabelecer uma parceria com a Ceagesp de São José do Rio Preto, ganharemos em tempo e qualidade, sem falar que esta proximidade pode alavancar as vendas da produção agrícola de Votuporanga para outros municípios próximos, que se abastecem de frutas, legumes, verduras e flores no Entreposto de São José do Rio Preto”, diz o secretário.

No mercado rio-pretense, os principais produtos comercializados são batata, tomate, banana, cebola e maçã. Apesar de estar numa região em que prevalece a plantação de cana-de-açúcar, Votuporanga registra também áreas plantadas de soja, milho, café, mandioca, arroz, laranja, feijão, algodão, banana, fumo, batata inglesa, tomate, trigo, uva, cebola, cacau, amendoim e pimenta do reino.