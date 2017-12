Rosa Chiquetto participa de aula ministrada por Dilma

Da Redação

A presidente do PT de Votuporanga, Rosa Chiquetto, acompanhada do advogado e presidente do PT de Cosmorama, Elton M. Delacorte, estiveram participando, na Escola Nacional de Formação Política do PT (Partido dos Trabalhadores), de aula ministrada pela presidenta eleita Dilma Rousseff. O evento ocorreu em Brasília (DF)

A ex-presidente discorreu dobre o tema “O golpe e a economia”, fez uma análise da conjuntura econômica mundial e falou sobre o ambiente brasileiro que motivou o seu impedimento.

Dilma Rousseff ainda analisou na Escola Nacional de Formação do PT os impactos das medidas econômicas adotadas pelo governo Temer com vistas ao enquadramento do Brasil no projeto neoliberal. Redução do crescimento, desemprego, queda na qualidade do emprego, cortes de direitos, cortes orçamentários e entrega do patrimônio nacional para o capital internacional, entre muitas outras.