Um ´Natal + Doce´ – Projetado por Deus e concretizado por Célia e Osmar

Um casal de Votuporanga foi o escolhido por Ele para ajudar os seus pequeninos. Célia Romeiro e Osmar Andrioti realizam há cinco anos campanhas de coletas de leite e brinquedos para dezenas de crianças em tratamento de câncer que ficam alojadas numa casa de acolhedora em Barretos. Neste domingo um caminhão baú e duas vans lotadas de brinquedos seguem pra Barretos para realizar o Natal mais feliz da vida delas.

Danilo Liévana de Camargo

Humanidade significa sentimento de bondade –benevolência-, em relação aos semelhantes, compaixão, piedade, aos desfavorecidos; essa é a palavra que define o que o casal Adriana Célia Romeiro e Osmar Andrioti realizaram durante este ano e que se encerra neste domingo num dos pavilhões da Casa Acolhedora Vovô Antônio, casa de apoio às crianças portadores de câncer é que ficam no espaço durante seus tratamentos que é realizado no Hospital de Câncer de Barretos.

Estivemos em visita a casa de Célia e Osmar, um imóvel simples que fica na rua Manaus, no Jardim Planalto em Votuporanga.

Na garagem já dá pra ver que o trabalho deles é maior do que se imagina. O carro deles fica na rua e no lugar dele milhares de litros de leite. Na sala de visita sobra espaço apenas para uma poltrona com vista direcionada para uma TV e mais caixas e caixas de leite.

Na cozinha o espaço fica ainda mais apertado, ou melhor, não sobra espaço: são bicicletas, caixas de maquiagens infantis, relógios de pulso, sacolinhas de doces, roupas, tênis, chinelos, carros de controle remotos, tudo novo, tudo lindo, brinquedos de primeira linha, todos nas caixas, impecáveis.

A Campanha denominada Natal + Doce e Feliz já é realizada por eles há 5 anos. O casal passa o ano pedindo doações para lojas, mercados, amigos, ou a quem passar na frente, são centenas de rifas durante o ano para conseguir recursos e comprar brinquedos e tudo em sua casa é estocado nos cômodos do imóvel.

Hoje domingo, dia 17, eles embarcaram para Barretos. Foi um caminhão baú lotado de brinquedos e caixas de leite, além de duas vans, completamente carregadas. O destino é Barretos na Casa Acolhedora Vovô Antônio, onde se encontram hospedadas dezenas de crianças para tratamentos no Hospital de Câncer de Barretos.

Elas são de todo o Brasil e permanecem nesta casa acolhedora até terminar o tratamento. Cada uma delas pode ficar com um acompanhante ou quando em estado terminal até com cinco familiares. São famílias que passam por momentos difíceis em suas vidas e a maioria delas não possuem recursos financeiros. Lá se encontram alojadas crianças de todos os estados brasileiros, da América Latina e segundo Célia, até um indiozinho já passou por lá.

Célia explica que suas campanhas começaram naturalmente, ela explica que não teve ou tem algum familiar doente: “Foi obra de Deus mesmo!”, sorri.

Hoje, Célia veste sua roupa de Mamãe Noel e realiza o Natal dessas crianças. Pelo número de brinquedos percebe-se que cada criança vai ganhar muito mais do que um ou dois presentes. O que vale é a alegria em meio a tanta incerteza. “Elas merecem, estão sofrendo com a dor, tem algumas que chegam lá só com a roupa do corpo, são carentes. Não levamos nada velho, usado ou brinquedos baratos. Eu só levo coisa boa, brinquedos duráveis”, explica Célia.

O casal disse que quando começou a realizar as campanhas anuais, eram poucos brinquedos e algumas centenas de litros de leite, mas neste ano a campanha alcançou uma proporção enorme e embarcaram nesta manhã com 8 mil litros de leite. Muito além do consumo da casa de apoio que é de 1.200 litros mensais. Como a validade do produto é de apenas 4 meses, a casa acolhedora fica com 4 mil litros e outras casas semelhantes de Barretos dividem os 4 mil litros restantes.

Célia e Osmar neste ano contaram com ajuda de várias igrejas, entre elas a Catedral, a São Cristovão e São Bento; também ajudaram a reforçar a campanha diversas empresas como a Feres Embalagens, os supermercados Proença e Santa Cruz, pessoas de cidades vizinhas como Álvares Florence e Américo de Campos entre outras centenas de pessoas que se sensibilizaram com a ação.

Ano que vem tem mais Natal + Doce e eles contam com o apoio ainda maior de todos. Durante esta semana vamos publicar as fotos das entregas dos brinquedos às crianças de Barretos que acontece neste domingo.

Célia e Osmar: “Foi obra de Deus que nos levou a realizar essas campanhas”

Cozinha do imóvel repleta de brinquedos

Na sala de visitas uma poltrona com vista para a TV e milhares de litros de leite

Casa Acolhedora Vovô Antonio

História:

A Casa Acolhedora Vovô Antônio é uma entidade filantrópica que tem por finalidade acolher e alojar crianças, adolescentes, adultos bem como seus acompanhantes, também pacientes de transplante de medula óssea e em estado paliativo, de todas as regiões do Brasil e da América Latina, que buscam tratamento no Hospital de Câncer de Barretos e que não possuem possibilidades econômicas para permanecerem na cidade durante o período necessário.

Estes vem em busca de um tratamento moderno, digno para seus familiares, tratamento este de alta qualidade e gratuito.

A entidade foi constituída no dia 21 de abril de 1998 por sua idealizadora Sirlene Maria de Oliveira de Souza, cujo pai veio a falecer no período de sua gravidez, o que lhe ocasionou um sério problema de saúde. Sirlene fez uma promessa, a qual se o seu filho viesse a nascer saudável, a herança recebida de seu pai, seria empregada em prol a crianças carentes. E Deus a ouviu.

Quando seu filho estava com três anos, sua mãe fica muito doente e logo em seguida fica constatado o câncer. Vendo sua mãe sendo tratada com dignidade e carinho pela Fundação Pio XII, e conhecendo a realidade de famílias que enfrentavam a mesma situação, Sirlene resolve abrir um alojamento para crianças com câncer.

A inauguração aconteceu no dia 26/05/2003. A Casa tinha a capacidade para acolher 48 pessoas entre pacientes e acompanhantes, com a colaboração de pessoas maravilhosas e solidárias. Atualmente a Casa Acolhedora tem a capacidade para atender 162 pessoas entre crianças, adolescentes e acompanhantes, sendo:

Ala do Amor (pediatria): 34 pacientes e 34 acompanhantes; 03 pacientes de isolamento e 03 acompanhantes.

Ala da Esperança (TMO – transplante de medula óssea): 17 pacientes e 17 acompanhantes.

Ala da União (paliativo- fase terminal): 9 criança ou adolescentes.

Cada paciente com até 05 membros de sua família.

São servidas diariamente 770 refeições, entre café da manhã, almoço, café da tarde e jantar.

Os princípios da entidade se baseiam em cinco leis, as quais refletem a filosofia de seus mantenedores e norteiam a relação com a comunidade, sendo:

Respeito ao ser humano e seus direitos;

Excelência no atendimento as necessidades do menor carente;

Rigoroso e pontual cumprimento das obrigações com os colaboradores, fornecedores, familiares dos assistidos, com amor e carinho;

A criança e adolescente assistidos: maior patrimônio da instituição;

O trabalho objetiva unicamente ser útil aos pacientes e familiares

Casa Apoio “Vovô Antonio”. Apartamentos para pacientes transplantados de médula óssea

Em clima de Natal

O amor ao semelhante está neste local

Respeito aos pequenos pacientes