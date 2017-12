Atletas do Centro de Formação Esportiva conquistam medalhas no Paulista de Paranatação

Érik Bilon, Keven Simões e Maurício Padilha conquistaram 12 medalhas para Votuporanga no Paulista de Paranatação (foto reprodução)

A equipe do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga representada por três atletas, conquistou 12 medalhas no Campeonato Paulista de Paranatação e encerrou a competição disputada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, em 5º lugar no quadro geral de medalhas.

O destaque da equipe votuporanguense foi Érik Bailon, de 16 anos, que sozinho faturou cinco ouros. Ele foi soberano nas provas de 50m livre, 100m livre, 100m costas, 100m peito e 200m medley.

Keven Simões, de 13 anos, e Maurício Padilha, de 47 anos, também conquistaram medalhas na competição. O caçula entre os atletas de Votuporanga na competição faturou dois ouros (400m livre e 100m livre) e duas pratas (50m livre e 100m costas). Já Maurício Padilha conquistou três medalhas de bronze (50m livre, 100m livre e 100m costas).