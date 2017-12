Rua Ceara esquina com a Sergipe

Forte temporal com volume de água acima do normal invade casa na Rua Ceara e família perde todos seus pertences. Na Padre Izidoro Cordeiro Paranhos as novas tubulações colocadas recentemente não suportaram o volume de água e inundou ; nas Avenidas Vale do Sol, Mario Pozzobon, Emílio Arroyo Hernandes e Jesus Silva Melo teve a mesma intensidade, mas os prejuízos foram menores. Ninguém se feriu. Veja as fotos: