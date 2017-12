Copa Pequeninos de Futsal; Elite vence em duas categorias

Neste sábado (16) no ginásio Mario Covas aconteceram as partidas de Futsal das categorias sub-6, sub-8 e sub-12

Na categoria sub-6 a equipe de Nhandeara enfrentou o time da Elite Futsal e se saiu melhor com a vitória de 2×1. O melhor goleiro da categoria foi Caio Mejan, da Elite Futsal e o melhor Artilheiro, também da mesma equipe, foi o Leandro Jr.

Já na categoria sub-8 as mesmas equipes se enfrentaram só que a Elite Futsal conquistou a vitória por 5×2. O melhor goleiro da categoria foi Arthur Marcheti, da Elite Futsal com apenas 3 gols sofridos no campeonato todo; e a artilharia ficou com Lucas Clemente, Gabriel Abe e Enrique Morini, com 10 gol cada e todos da Elite Futsal

O último jogo foi da categoria sub-12 entre Elite Futsal e Mariano, onde a Elite Futsal venceu o jogo de virada por 2×1. O melhor goleiro da Categoria foi João Vitor. O melhor artilheiro foi Vinicius Ortega ambos da Elite Futsal.