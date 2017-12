Creche Municipal da Rua Pe. Izidoro C. Paranhos é invadida pela água

Da Redação

Todo o esforço realizado pela secretaria de Obras da Prefeitura desenvolvido no mês de outubro passado para minimizas s impactos das enchentes principalmente na rua Pe. Isidoro Cordeiros Paranhos com intervenções nos córregos Boa Vista e Boa Vista do Médio, para onde escoam as águas pluviais daquela área da cidade de nada adiantou. A forte chuva da madrugada de domingo mostrou que o problema que existe há 30 anos esta longe de uma solução.

A Creche “Helena Buzatto Rigo” foi invadida pelas aguas que atingiram aproximadamente quase 60 centímetros, como mostra as fotos desta matéria. O calçamento da frente da instituição ficou seriamente prejudicado.

Em 26 de novembro passado a prefeitura divulgava por meio de assessoria de imprensa que, “Um dos principais objetivos do prefeito João Dado, desde o início de seu mandato, tem sido solucionar os problemas ligados às enchentes que atingem o bairro Vila América, há muitos anos, em especial na região da rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos. No intuito de minimizar esses impactos, a Prefeitura de Votuporanga desenvolveu uma série de intervenções nos córregos Boa Vista e Boa Vista do Médio, para onde escoam as águas pluviais daquela área da cidade. Graças às melhorias realizadas, os mais de 40 milímetros registrados só na última segunda-feira (27/11), durante as fortes chuvas que atingiram o município, foram devidamente escoados para o córrego Boa Vista, sem causar transtornos aos moradores e comerciantes daquela região.”

E prossegue a nota: “As ações preventivas tiveram início ainda no mês outubro, nas proximidades da canalização localizada na avenida José Silva Melo, estendendo-se até o entorno do Clube da Justiça. O resultado foi a remoção de um volume de cerca de 12,5 mil m³ de materiais escavados, que obstruíam a passagem das águas. O trabalho ampliou a largura do leito do córrego, cujas dimensões atuais são de cerca de 30 metros. A limpeza e a retificação dos córregos foram realizadas por equipes da Prefeitura, que também realizaram a restauração de uma ponte e o prolongamento de uma galeria localizada no final da rua Vitório Albarello. Na sequência, foram iniciados os serviços de limpeza e estabilização do talude do córrego, seguidos da limpeza do canal, que seguiu pelos cerca de 400 metros referentes à toda a extensão do trecho beneficiado pela obra. Com a retificação do leito do córrego, o escoamento da água das chuvas flui mais rapidamente, contribuindo para a minimização de problemas nos pontos onde normalmente são registrados afogamentos de galerias.”

E finaliza: “Novo projeto. Em paralelo à obra de retificação dos córregos, a Prefeitura de Votuporanga trabalha em um novo projeto de engenharia que resolverá de forma definitiva o problema de enchentes nas regiões da avenida José Silva Melo e da rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos. O compromisso assumido pelo prefeito João Dado é de concluir essas obras até o final de seu mandato e, com isso, solucionar um problema que se arrasta há cerca de 30 anos.”

Veja as fotos: