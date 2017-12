Homem é resgatado dentro de caixa d’água

Álvares Florence – Um serralheiro de 47 anos passou mal quando fazia reparo dentro de uma caixa d´água tubular metálica e ficou mais de 1 hora no fundo do reservatório nesta segunda-feira (18/12), em Álvares Florence. Carlos Almeida, morador de Parisi, sobreviveu porque um colega que ajudava no trabalho notou que ele estava perdendo os sentidos, subiu pela escada e chamou os Bombeiros e o SAMU de Votuporanga.

O incidente foi em um sítio distante cerca de 8 quilômetros de Votuporanga, na vicinal conhecida como “Coqueiral”. Um bombeiro precisou descer com equipamento de oxigênio para amarrar a vítima.

Ele foi removido depois de quase uma hora de trabalho. O homem estava consciente e foi encaminhado pra atendimento na Santa Casa de Votuporanga. Apurou-se que ele tenha se intoxicado com a inalação do produto de limpeza e pintura do reservatório. (VotuporangaTudo) – (Foto Jose Luiz Lanconi)