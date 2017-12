Mãe e filho morreram na batida em Icém (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma mulher e seu filho morreram em acidente ocorrido na madrugada deste domingo, 17, na BR-153, em Icém.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que a mãe e o filho de 10 anos estavam invadiu a pista contrária e bateu de frente com um ônibus, por volta de 2 horas. As duas vítimas do carro, que ainda não tiveram os nomes divulgados pela polícia, morreram no local, já o motorista do ônibus sofreu ferimentos leves.