Motociclista se fere atingido por cerol

‘Vi o sangue esguichar’, diz motociclista

RIO PRETO: Fabrício Antônio Manoel ia trabalhar quando foi atingido por linha de pipa com cortante. Ele foi socorrido e permaneceu em observação nesta segunda-feira.

O motociclista teve o pescoço cortado pela linha com cerol e ficou desesperado no momento ao perceber o ferimento e sentir o sangue escorrer em seu corpo. O caso ocorreu na tarde deste sábado (16), no bairro Jardim Colorado, daquela cidade.

Fabrício Antônio Manoel conta que estava a caminho do trabalho quando foi atingido no pescoço pela linha com cerol. “Senti cortar e vi o sangue esguichar. Sentei para ver se não era grave e tentar estancar o sangue, mas tive que ir ao hospital.”

Ele foi encaminhado ao Hospital de Base e recebeu diversos pontos. “Tive que dar pontos e o médico disse que eu teria risco de fazer cirurgia. A minha sorte é que não pegou nenhuma artéria, senão seria ainda mais grave”, diz.

O motociclista afirma que diariamente os terrenos do bairro ficam tomados por pessoas que soltam pipas.

Segundo o guarda municipal Victor Carnachione, em casos de soltura de pipas com cerol, o responsável pelo menor é acionado e é aplicada uma multa de meio salário mínimo . “Vamos intensificar o patrulhamento destes casos e vamos aumentar a quantidade de palestras”, conclui.

O suspeito de utilizar a linha com cerol ainda não foi identificado, mas a polícia vai investigar o caso.