Mulher dirige na contramão embriagada e colide com veículo

Acidente foi em Aspásia perto de Jales; exame encontrou álcool no sangue da motorista

De acordo com o delegado, essa é a terceira vez que a mulher é flagrada dirigindo na contramão

D a Redação

Uma jovem foi presa em flagrante após causar um acidente dirigindo embriagada, na noite desta sexta-feira (15), em Aspásia.

De acordo com a Polícia Rodoviária, ela seguia sozinha de carro, na contramão, quando bateu na lateral de uma caminhonete que trafegava no sentido correto da via. A motorista e a passageira, que estavam na caminhonete, tiveram apenas ferimentos leves.

A motorista, de 49 anos, foi submetida ao teste de bafômetro, que registrou 1,17 miligramas de álcool por litro de sangue. A condutora foi encaminhada para Central de Polícia Judiciária de Jales (SP), onde o delegado de plantão decretou prisão em flagrante por embriaguez ao volante. De acordo com o delegado, essa é a terceira vez que a mulher é flagrada dirigindo na contramão. A motorista foi detida e permanece à disposição da Justiça.