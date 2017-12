Nossos vereadores estão atentos?

Por João Fidélis –

Estamos aguardando os índices de reajuste de IPTU e água de Votuporanga. Naturalmente nossos representantes, os vereadores, devem estar com estes números em mãos e lutando para que a população não seja sacrificada por uma majoração acima da inflação. Nos últimos anos , com rara exceção, temos sido surpreendidos com aumentos reais , sem uma justificativa plausível ou convincente.

Grande parte dos municípios brasileiros também concedem descontos para o pagamento à vista do IPTU, o que em Votuporanga não é uma política prioritária, os descontos costumam não compensar o parcelamento. Precisa-se corrigir esta distorção.

Este ano as tarifas de energia, gás e combustíveis tiveram uma elevação destoante dos outros preços em geral, o que tem achatado ainda mais o salário do povo brasileiro. Justamente em áreas essenciais para impulsionar a economia o impacto tem sido muito negativo. Trava os investimentos pelo aumento dos custos, ao mesmo tempo que transmite a sensação de que os números divulgados de inflação não correspondem à realidade. O assalariado, assim como a classe média se vê afetada drasticamente, porque como fazer para economizar em coisas essenciais como gás, energia elétrica e combustíveis?

Mas temos confiança que nossos vereadores saberão lidar com esta questão apropriadamente. Não se cria receitas com aumentos asfixiando o cidadão. E enquanto o Congresso norte-americano aprovou esta semana um projeto que reduz a carga tributária de 32 para 20% para as empresas, o Brasil segue entre os que mais oneram o setor produtivo e a população. Temos inúmeros impostos, diretos e indiretos, que elevam o custo de tudo que é aqui produzido, o que dá ao nosso país quase o título de campeão tributário mundial.

Mesmo com esta tributação gigantesca o Governo acumulou gastos excessivos nos últimos governos o que nos conduziu a esta profunda crise. Mistura de desgoverno com corrupção.

Mas a esperança é que nossos vereadores estejam atentos e não permitam injustiças em relação aos seus eleitores. Vamos esperar para ver.

jofideli@gmail.com