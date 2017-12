O melhor do Netflix você encontra aqui

– por Kreitlon Pereira –

Futuro que repete o passado

Mesclando problemas de realidade e ficção, “Bright” aposta em parcerias de sucesso em uma estreia mundial da Netflix

Orcs, fadas, elfos e humanos convivendo numa Los Angeles do futuro. É nesse ambiente caótico e diversificado que vive Daryl Ward (Will Smith), um policial preconceituoso contra os orcs que é forçado a trabalhar com um novo colega, Nick Jakoby (Joel Edgerton), o primeiro orc a exercer tal função. Apesar de ser essencialmente um filme policial, “Bright” ainda flerta com temas sociais bastante atuais, como o racismo. E algumas vezes até pende para comédia, muito graças aos problemas que surgem das conflituosas relações entre humanos e orcs – que são criaturas humanóides semelhantes a duendes grandes e fortes.

Orçada em 90 milhões de dólares, a superprodução da Netflix tem como principais atrativos a presença do diretor David Ayler (que também trabalhou em “Fury” e “Esquadrão Suicida”) e do protagonista Will Smith, duas vezes indicado ao Oscar, famoso por produções como “Um maluco no pedaço“, “Eu, Robô”, “À procura da felicidade” e “Esquadrão Suicida” (primeiro trabalho dele dirigido por David).

Em entrevista no Comic Con Experience, evento que aconteceu no início de dezembro em São Paulo, o protagonista revelou que foi bastante intrigante ter que interpretar um policial negro racista. Will ainda brincou com Joel a respeito do tempo que o colega orc demorava no processo de maquiagem. “Eu ficava dez minutos me maquiando e Joel ficava três horas. Ele passava tanto tempo como orc que, num dia que foi visitar o set, a equipe quase não reconheceu ele”, entregou. A equipe de maquiagem de “Bright” também participou de “Esquadrão Suicida”, inclusive ganhando o Oscar na categoria.

A trama de “Bright” gira em torno do conflito dos colegas policiais com uma elfa, Trikka (Lucy Fry), que possui uma varinha de condão capaz de realizar os desejos de quem a possui. Para salvar a Terra, Jakoby e Ward terão que superar desavenças pessoais comuns aos habitantes dessa distópica Los Angeles. O filme estreia mundialmente dia 22 de dezembro, inclusive na Netflix brasileira.

Segredos revelados

Após sete temporadas, a série “Pretty Little Liars” chega ao fim. O grande sucesso do canal ABC Family, baseado na série de livros de mesmo nome da autora norte-americana Sara Shepard, teve sua estreia em 2010 e é protagonizado pelas atrizes Troian Bellisario, Ashley Benson, Lucy Hale, Shay Mitchell e Sasha Pieterse. A sétima temporada já foi ao ar na televisão norte-americana e tem sua atualização na Netflix marcada para dia 21 de dezembro.

A última temporada se compromete a responder todas as questões levantadas ao longo da série e tem como novidade a participação de Troian Bellisario na direção de alguns episódios. Além disso, cada personagem principal recebe um fechamento individual na história, o que agradou diversos fãs. O último episódio, porém, indica a possibilidade de um “spinoff” da série, visto que um novo mistério surge em Ravenswood.

Tempo de nostalgia

Na onda do espírito natalino, estreia dia 22 de dezembro a primeira parte com quatro episódios da nova produção original da Netflix ,“Os Brinquedos que Marcaram Época”. O documentário terá um total de oito episódios para explorar o universo por trás de alguns dos brinquedos mais emblemáticos de todos os tempos: Lego, Barbie, Transformers, Star Wars, Hello Kitty, G.I. Joe, Star Trek e He-Man.

Com direção fotográfica de Tom Stern (“Sniper Americano”), a série conta com mais de 300 entrevistas ao redor do mundo, incluindo o ator Dolph Lundgren, que interpretou o He-Man no filme “Mestres do Universo” em 1987. No entanto, o diferencial desse documentário está nos depoimentos daqueles que nunca foram conhecidos ou entrevistados, mas foram fundamentais no processo de produção de brinquedos que ajudaram a formar diversas gerações. Para o criador Brian Volk-Weiss, um apaixonado colecionador desde os três anos, a série é a melhor coisa que já aconteceu em sua carreira e só seria superada por uma segunda temporada – que não está prevista.