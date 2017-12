Votuporanguense morre em acidente em Minas

Jorge Ferreira Filho, 40 anos, faleceu neste domingo após capotar camionete. O acidente ocorreu na rodovia MGC 497, altura do km 269, entre o distrito de Alexandrita e Carneirinho-MG.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, as vítimas do acidente são Marcos de Oliveira Machado, de 21 anos, morador de Carneirinho – MG, e de Jorge Ferreira Filho, de 40 anos, morador de Votuporanga.

Ainda de acordo com a Polícia, as vítimas estavam em uma festa de casamento em um rancho próximo de Iturama e com o acidente foram arremessadas a cerca de 10 metros de distância do veículo.

O motorista da camionete Hillux de cor preta, placa de Ouroeste -SP, teria perdido o controle do veículo, que acabou capotando.

O corpo do votuporanguense que trabalhava na indústria Valfran foi encaminhado ao IML de Iturama e em seguida trasladado para Votuporanga.

O velório está previsto para esta segunda-feira. Jorge Ferreira Filho deixa a esposa Flavia Ferreira e filhos pequenos.