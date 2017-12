McDonald´s inaugura seu restaurante em Votuporanga

Com a presença do prefeito João Dado, do presidente da Câmara, Osmair Ferrari, do presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Celso Vasconcelos; e de Rubens Fragoso, diretor da empresa, foi inaugurada na manhã desta terça-feira a mais nova filial da rede Norte Americana Macdonald´s.

A filial de Votuporanga é a 11ª empresa do grupo de Rubens Fragoso, que possui 8 em São José do Rio Preto, 1 em Catanduva, 1 em Fernandópolis e agora acreditando no potencial mercado de Votuporanga realizou o investimento seguindo os padrões das franquias americanas.

Após o corte da fita de inauguração Fragoso apresentou as instalações as autoridades e convidados e explicou como funciona o sistema de produção de lanches e realizou uma explicação sobre o cardápio do McDonald’s. “Além de diferenciado temos muitas novidades incluindo carne, peixe e frango, além de saladas e sobremesas que vão desde frutas, smoothies, a tortas e sorvetes”, explica Fragoso.

Após a visita a franquia começou a movimentar sua cozinha porque às 11h começou oficialmente o funcionamento com muitos clientes curiosos em conhecer o local.