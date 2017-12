CAV lança camisa para disputar serie A 2

Danilo Camargo

Uma estratégia de marketing da diretoria da Votuporanguense movimentou a Rua Amazonas na noite da ultima terça-feira (19) na porta da loja de artigos esportivos Poly Sport.

Duas modelos vestiram as camisetas do time em duas versões, uma apenas com o tradicional branco e preto, que lembra muito a gloriosa AAV (Associação Atlética Votuporanguense) eterna campeã da década de 70 e o outro modelo de uniforme, num tom mais claro, com um cinza bem claro, acompanhado do tradicional branco.

A ação promocional contou com a participação da diretoria do time, técnicos e dos jogadores que compareceram com suas esposas. Também prestigiaram o lançamento diretores das empresas patrocinadoras do CAV que tem suas marcas estampadas nas camisetas e shorts, a exemplo de Lucas Biazotto, diretor do Café Terra Nobre e da Poly Sport. A marca de café estampa os shorts dos atletas. “Patrocinar o time de Votuporanga serve como agradecimento a essa população que nos acolheu com o maior carinho e que nos honra em consumir nossos produtos”, disse o empresário.

Paulo Rogerio Cecílio, o Caixa D’ Agua, responsável pelo marketing do CAV, explicou que os patrocinadores do time, a exemplo do supermercado Laranjão, do guaraná Poty, da Poly Sport, Siamar (produtos alimentícios) e café Terra Nobre garantem parte das despesas do time que giram em torno de R$120 mil por mês. O restante os `donos` do time bancam mensalmente, algo que gira em torno de R$25 mil faltantes. “Diferente do que todos pensam, estamos longe de ter lucros. Quem sabe se um dia subirmos de fase, ou algum jogador que se destaque, possa ter seu passe valorizado e termos uma boa oferta por ele, fora disso os `patrões` vão bancar a Votuporanguense por amor ao time, por isso contamos muito com a ajuda da torcida e de mais patrocinadores para anúncios na Arena”, explica.

No lançamento dos novos uniformes o diretor do time, Marcelo Stringari, disse que não promete nada. “Vamos dar o tudo que pudermos, não prometo subir de divisão, mas garanto que vamos lutar muito, estamos empenhados e com muita esperança”, concluiu.

Um dos diretores da Poly Sport, uma das patrocinadoras do time e empresa que sediou o lançamento dos uniformes, disse que eles terão a venda exclusiva das camisetas do CAV e que nesta semana, quem quiser compra-las, como sugestão de presente de Natal, terá a possibilidade de levá-la com seu nome ou de quem for ganhá-la de presente, estampado na parte traseira.

CAV X LINENSE

O próximo compromisso da Votuporanguense será um jogo amistoso, que acontece neste sábado (23/12) às 10 horas na Arena Plinio Marin, com valor único de R$10.