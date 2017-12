Natal: Alunos do Senac elaboram vitrine em loja do centro

Estudantes do curso Vitrinista desenvolveram projeto para a loja Moda Ka com tema natalino

Aproveitando a chegada do Natal alunos do curso Vitrinista do Senac Votuporanga elaboraram um projeto customizado para a vitrine da Moda Ka, loja na rua Amazonas, no centro da cidade. O projeto marca a conclusão desta turma na unidade.

O docente do curso destaca a importância da prática para a formação dos estudantes. “É a oportunidade de os alunos colocarem a mão na massa e participarem ativamente, já que eles foram responsáveis por todo o processo, desde a concepção da proposta, passando pela negociação com a loja e fornecedora, até chegar à montagem das vitrines”, explica Rodolfo Davanço.

Para Diego Belai, um dos alunos da turma responsável pelo projeto, o curso oferece uma base muito rica em diversos seguimentos e estilos de composição de vitrine. “Ao longo das aulas, elaboramos alguns projetos em 3D, o que é muito interessante para o cliente visualizar como a vitrine vai ficar e faz toda a diferença na apresentação do projeto”, comenta.

Segundo Diego, que já está trabalhando na área, a elaboração e implantação de uma vitrine real foi um aprendizado. “Participar de toda a execução foi muito importante, pois apresentamos a vitrine em 3D e depois colocamos em prática, o que exigiu também que pensássemos em soluções simples e eficazes para tirar o projeto do computador”, completa.

A loja fica em uma das principais esquinas da região central e tem vitrines amplas para exibir diversos itens de moda. No projeto, os alunos aprenderam também a se ajustar às necessidades do cliente. “Precisamos manter a coerência com a identidade da loja, além de estabelecer uma relação com os elementos já utilizados na decoração do local e com os produtos expostos”, ressalta o docente do Senac Votuporanga.

A empresária Marina Cavalini, proprietária da Moda Ka, comenta a importância da experiência para a loja e comemora a vitrine especial de fim de ano. “Nós adoramos a ideia deste projeto, pois acreditamos ser uma ótima oportunidade para os alunos aprenderem na prática, além de facilitar o desenvolvimento da nossa vitrine, afinal, esse é um trabalho bastante escasso na nossa região”, pontua.