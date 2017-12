Câmara devolve R$ 1 milhão a prefeitura

Na manhã desta quarta-feira, o presidente da Câmara – vereador Osmair Ferrari e os vereadores apresentaram um balanço das atividades deste ano e foi repassado um cheque no valor de R$ 1 milhão ao prefeito João Dado.

O dinheiro refere-se a um superávit do Legislativo no exercício de 2017, e totaliza o valor repassado no primeiro semestre – R$ 250 mil e, nesta semana, R$ 750 mil.

Durante a solenidade de entrega de um cheque simbólico o presidente da Câmara fez um balanço dos números de projetos, proposituras e ofícios apresentados neste ano. E ainda pediu o comprometimento do prefeito para que parte deste recurso repassado ao Executivo seja aplicado na compra de uma ambulância para a Saúde e obras de recapeamento asfáltico em diversos pontos da cidade.