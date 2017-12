Dr. Hery sugere a compra de ambulâncias com a devolução de dinheiro à prefeitura

Ele também fez um requerimento de informações à concessionária Expresso Itamarati, sobre a cobrança indevida no embarque de idosos.

O vereador Dr. Hery Kattwinkel encaminhou uma indicação ao Poder Executivo sobre a possibilidade de que, se houver a devolução de valores no final do ano corrente ao Poder Executivo, que haja vinculação para que esses valores sejam utilizados na compra de ambulâncias, visando suprir a necessidade de pacientes do município de Votuporanga.

Requerimento

Além disso, o vereador aproveitou para requerer à concessionária Expresso Itamarati, informações referentes a cobrança que vem sendo feita no embarque de idosos. Segundo o vereador, é assegurada ao idoso, a concessão de passagens gratuitas ou descontos no transporte intermunicipal e interestadual, conforme preconiza o Estatuto do Idoso.

Segundo informações recebidas pelo edil, a empresa Expresso Itamarati não vem cumprindo integralmente essa regra em Votuporanga, falta que está gerando queixas de idosos.

Desta forma, Dr. Hery quer saber qual o motivo da empresa que faz itinerário de linha federal, em não fornecer passagens gratuitas ou descontos para pessoas idosas em suas linhas intermunicipais.