Dê um gás antes de 2018

O calor do hemisfério sul, nesta época do ano, obriga as pessoas a usarem menos roupas e, consequentemente, mostrarem partes do corpo com as quais não se sentem muito satisfeitas. E, com as férias de final de ano cada vez mais próximas, muitos tentam correr contra o tempo adicionando o treino na academia em suas agendas. Mas para obter bons resultados é preciso estar consciente de que a pressa é inimiga da perfeição. Mesmo assim, observar alguns cuidados ajudará a alcançar metas sem causar lesões.

Em primeiro lugar, a escolha da academia é muito importante. Os equipamentos devem ser de boa qualidade e estar com a manutenção em dia. Aparelhos inadequados são a certeza de uma lesão séria. O ambiente deve ter uma boa circulação de ar e ser climatizado com ar-condicionado nos dias mais quentes.

Os instrutores também são um ponto crucial na hora de selecionar o local do treino. A quantidade de profissionais disponíveis num horário de pico tem de ser suficiente para que todos sejam bem assistidos durante o treino. O acompanhamento de profissionais formados é imprescindível. Estudantes de educação física são aptos para dar uma assistência adequada como estagiários em academias, mas é necessária a presença de pelo menos um profissional formado em cada turno para dar orientação aos estudantes.

Para evitar lesões e identificar problemas de saúde, a avaliação física deve ser feita antes de começar os treinos. Dessa forma, é possível criar uma rotina de exercícios dentro do limite de cada um, evitando sobrecarregar o corpo. E, se tiver que começar com calma, paciência.

Se o foco é a perda de peso, a alimentação precisa ser ajustada – um nutricionista faz toda a diferença para combinar nutrientes ao seu treino –, e a musculação é a modalidade que pode render resultados mais visíveis em curto prazo, pois, quanto mais massa magra no corpo, maior sucesso no emagrecimento. A ingestão de shakes de proteína, como whey protein, antes ou depois do treino, ajuda a potencializar a construção muscular. O nutricionista saberá indicar a quantidade e os melhores horários para o consumo de acordo com a sua rotina de exercícios.

Lembre-se: manter o corpo saudável o ano todo é o ideal para evitar o desgaste gerado pela pressa com a proximidade do verão e, assim, preservar a qualidade de vida.