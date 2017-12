Mãe e bebê morrem em colisão próxima a Monte Aprazível

Colisão entre carro e caminhão provocou morte de duas pessoas (Foto: Lucas Ribeiro/Arquivo Pessoal)

Um caminhão teria invadido a pista contrária e batido na lateral do carro das vítimas

Uma mulher de 35 anos e um bebê morreram em uma colisão lateral entre o carro que eles estavam e um caminhão, na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Monte Aprazível (SP), nesta quinta-feira (21).

De acordo com informações da polícia, um caminhão com placas de Planalto (SP) trafegava sentido Neves Paulista (SP), quando bateu na lateral do veículo.

Ainda segundo a polícia, o caminhoneiro teria perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária. Ele não ficou ferido. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil.

No veículo estavam cinco pessoas. Além da mãe e do bebê, estavam a avó da criança, um menino de 2 anos e o motorista, que é amigo da família. Eles tiveram ferimentos leves.