Mais de 4 mil detentos da região saem para o Natal sem tornozeleiras

Detentos durante saída temporária em presídio de Rio Preto (Foto: Reprodução/TV Tem)

Desde 2010, esta é a primeira vez que presidiários beneficiados saem para as festas de fim de ano sem o equipamento eletrônico que monitora localização.

Mais de 4 mil presos foram liberados ontem (sexta-feira) sem a tornozeleira eletrônica dos presídios da região para a “saidinha temporária de Natal”.

Os presidiários que têm direito a este benefício são aqueles condenados que cumprem regime semiaberto e apresentam um bom comportamento.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) rescindiu o contrato com a empresa que fornecia as tornozeleiras e ainda não fez um novo. Segundo a SAP, o contrato foi encerrado porque a empresa apresentou falhas na prestação de serviços.

Os presos que saíram nesta sexta-feira devem voltar aos presídios até as 16h da próxima quinta-feira (28). Quem não voltar é considerado foragido e perde o direito de sair novamente no ano seguinte.