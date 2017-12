Mulher se encontra desaparecida

Encontra-se desaparecida desde o dia 26 agosto passado, Elizabete Merloti Gianesi dos Santos, de 28 anos. Residente em Votuporanga, no dia do seu desaparecimento ela trajava uma bermuda preta e vestia uma blusa branca, disse que iria à casa da mãe e nunca mais foi vista. Elizabete possui um grave envolvimento com crack.

Conforme pesquisa, o uso desse tipo de droga o indivíduo deixa de ser produtivo, perde o vínculo com outras pessoas e todas as referências de sua vida, além de ter suas condições gerais de saúde totalmente debilitadas.

Então a família, marido e tia, acreditam que Elizabete provavelmente se encontra em algum grupo de viciados, as temíveis “cracolândias” em alguma cidade da região. Por isso, gostaríamos de encontrá-la para que ela possa passar o Natal com sua família e realizar um tratamento digno que a salve para que tenha sua vida de volta. COMPARTILHE!

O telefone de contato é o (17) 99746 – 1848 (Tia), 190 PM ou (17) 99603-8990 (Diário de Votuporanga)