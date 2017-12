Votuporanga se prepara para os Jogos Regionais de 2018

Mineiro e o secretário adjunto de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Silvio Garcia Junior

O secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o “Mineiro” esteve com o secretário adjunto de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Silvio Garcia Junior, para assinatura do convênio de R$ 150 mil para ser utilizado na reforma do Complexo Esportivo Mário Covas e do Campo de Futebol Luiz Carlos Toloni, localizados na região norte da cidade.

No projeto constam reforma dos vestiários e alambrados do campo de futebol, vestiários e banheiros do Ginásio Mário Covas, cobertura das canchas de malha e bocha com forro de PVC, reforma de parte do piso, instalação de um placar eletrônico grande e moderno e pintura geral. As melhorias também irão atender mais de 600 alunos das aulas de Hidroginástica, uma das modalidades esportivas da Prefeitura com maior quantidade de alunos matriculados.

Mineiro comentou que com as obras, o complexo esportivo fica preparado para os Jogos Regionais de 2018, que ocorrerão em Votuporanga.