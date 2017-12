Grupo Cúmplices entrega panetones e bolas na Santa Casa

Tatão e sua filha Laura fizeram a festa para muitas crianças

Na quinta-feira à noite (21/12), a Santa Casa de Votuporanga recebeu a visita de aproximadamente 20 voluntários do grupo Cúmplices. Acompanhado do cantor Joab, a equipe distribuiu panetones e bolas para os pacientes internados.

Osmar Borges de Andrade (Tatão) ficou com a missão de se transformar em Papai Noel e ele foi o verdadeiro Bom Velhinho na Santa Casa, presenteando crianças, jovens, adultos e idosos com muitos sorrisos. “Eu estou muito emocionado. Ser o Papai Noel é uma grande responsabilidade, pois a imagem representa o amor e o afeto. É preciso carisma para receber e tocar no coração de nossas crianças”, contou.

O Papai Noel, que não estava sozinho nesta tarefa. Sua filha, Laura Reinoldes Andrade, tem 11 anos e já sabe a importância da solidariedade. “Ela sempre me acompanha. Oferecemos café da manhã às quintas-feiras no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga para os pacientes e Laura acorda às 5h para ajudar, antes de ir até a escola”, disse.

Na quinta-feira, Laura era a ajudante do Papai Noel. “Eu acho muito legal entregar os alimentos. Mas neste ano, foi diferente. Meu pai tinha o sonho de se vestir do Bom Velhinho e eu decidi ajudar, me vestindo também”, afirmou.

Foram 150 panetones doados, além de 80 bolas. “Esta é a terceira ação que entregamos presentes nas alas. Começamos com a Páscoa no ano passado e agora estamos encerrando este ano com o Natal. Arrecadamos dinheiro nosso e de nossos amigos e família para promover esta iniciativa”, contou Maria de Fátima Billalba Carvalho.