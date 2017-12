O Natal na sua mais pura essência

Expressão Espírita

Somos o que fazemos de nós

WALAC

“- O homem tem livre arbítrio nos seus atos?

— Pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre arbítrio o homem seria uma máquina”. ( Questão 843, de “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec).

Cada criatura é herdeira de si mesma.

Criados por Deus, na simplicidade e na ignorância, cada um de nós tem a liberdade de fazer o seu próprio caminho, escolhendo e decidindo a forma e a maneira que deseja viver.

Assim, estamos hoje na condição evolutiva que conseguimos chegar, mediante os esforços que empreendemos até o momento. Não fomos além por livre decisão nossa, sendo detentores de algumas virtudes e ainda donos de uma gama incomensurável de defeitos a serem corrigidos.

Fazendo um balanço geral da nossa vida podemos perceber, nitidamente, que temos muito mais a conquistar do que já conquistamos, pois que os dias de serenidade que sempre almejamos ainda não chegaram, no entanto, vivemos tempos de dores e aflições, de angústias e inseguranças, o que bem reflete o estado de insatisfação e inferioridade que segue conosco, nascedouro da ambiência infeliz que nos envolve.

Em realidade não somos criaturas acabadas, mas sim seres que rumam à perfeição, conforme as determinações do sábio código divino, que possibilita a cada um chegar à meta proposta quando bem entender.

Sabendo disso e convictos de que os recursos estão disponíveis ao nosso redor, será interessante não perder mais tempo, partindo imediatamente na direção da paz que queremos e da felicidade que tanto sonhamos.

Nada, obviamente, nos será oferecido de forma gratuita, mas tudo nos chegará as mãos na proporção do nosso empenho e dedicação em progredir.

Nos ensinou Paulo de Tarso que “será preciso que matemos o homem velho que ainda habita dentro de nós, permitindo o nascimento de um homem novo” (Paulo-Efésios 4:17-32). Esse “homem velho”, até o momento ainda não conseguiu a vida de sublimidade e equilíbrio que buscamos, assim, indispensável refletir, maduramente, sobre o surgimento desse “homem novo”, atrelado aos verdadeiros princípios da moralidade, dignidade e honradez, e que realmente tenha interesse em conviver com a solidariedade, fraternidade e justiça, no âmbito social em que vivemos.

Indispensável e sumamente importante nunca olvidar que somos o que fizemos de nós até agora. Temos, portanto os méritos das vitórias alcançadas ao longo do tempo, e, obviamente, a responsabilidade pelos fracassos que surgiram em nosso caminho.

Somos o que somos mediante as escolhas e as deliberações que livremente fizemos. Em momento algum fomos constrangidos ou impedidos de realizar alguma coisa contra a nossa vontade. As Leis Divinas sempre atuaram na defesa dos nossos interesses e anseios. Por certo, ante o quadro sofrível que vivemos, podemos concluir que nossa maturidade insipiente foi a responsável pelas desditas da atualidade.

Mas continuamos livres, e, se não é possível modificar o nosso passado, sem dúvidas, temos plenas condições de alterar o presente, projetando um futuro promissor.

As notáveis lições de Jesus Cristo há dois mil anos estão conosco. “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vai ao Pai, senão por mim.” (Jesus- João, 14:6). Esse, certamente, é o roteiro. Qualquer outra direção a seguir, será, incontestavelmente, a direção do equívoco.

Reflitamos…

Expressão Evangélica

Adoremos ao Rei!

Salmo 95. 6-7 “Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador; pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz”.

Lojas enfeitadas. Luzes acesas. Pessoas caminhando. Algumas apressadas, outras mais devagar. Todos preocupados em escolher presentes. Amigo secreto. Comidas diferentes. Alguns muito felizes outros nem tanto. Tudo isso para lembrar o nascimento de um Rei, que se não nasceu nesse dia, em algum outro nasceu. Alguém que nos amou muito. Alguém que mesmo sendo nós pecadores, olhou-nos com olhar de amor. Um Rei que se transformou em servo porque nos queria. Viajou a eternidade para chegar até nós. Tornou-se carne para sentir o que sentimos. Tornou-se carne nascendo de uma jovem camponesa, nascimento esse previsto pelo profeta Isaías: “Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel” (Isaías 7.14). Mateus narra o cumprimento dessa profecia: “Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco” (Mateus 1.22-23). O Messias viria com o propósito de resgatar e salvar a humanidade de seus pecados. Jesus Cristo seria o Verbo encarnado, nascido de mulher, o Emanuel que significa Deus conosco.

Jesus se desenvolveu naturalmente no útero de Maria como qualquer outro bebê e assim entrou no mundo. Cresceu como uma criança judia normal. “O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria; e a graça de Deus estava sobre ele” (Lucas 2.40). “Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens” (Lucas 2.52). Ao longo de sua vida, sentiu o que todo ser humano sente: fome, sede, cansaço, indignação, agonia, angústia, alegria, surpresa. Jesus era chamado Jesus de Nazaré, cidade em que havia vivido sua infância. Mas havia algo nele que o tornava especial: ausência de pecado. Sua concepção sobrenatural impediu que a sua natureza humana fosse afetada pelo pecado original. Assim, ele não herdou o que todos nós herdamos quando somos concebidos: uma natureza pecadora. “Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe” (Salmo 51.5). Esse menino chegou ao mundo e se desenvolveu como um bebê normal: mamou nos seios de Maria, sua mãe. Brincou e posteriormente trabalhou na marcenaria de seu pai. Jesus viveu como um ser humano igual aos outros, mas era dotado de sabedoria tão grande que certa vez, aos doze anos, perdeu-se dos pais. Estes quando o encontraram, estava ele sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Era grande e notável sua sabedoria. Jesus era mesmo conhecedor de todas as coisas. Ele veio para salvar a nós, os pecadores. Adoremos ao Rei!

A graça seja com todos. Amém!

Antonia Vieira de Lima Oliveira 1ª Igreja Adventista da Promessa

Expressão Católica

“4º Domingo do Advento” – Ano B

Celebramos amanhã o quarto e último domingo do Advento, tempo de preparação do Natal do Senhor que vem para fazer morada no nosso coração. Esses últimos dias que nos separam dessa festa memorável deve ser de intensa preparação acompanhada de grande alegria, pois Deus nos envia um presente: o menino Jesus, o Salvador.

Primeira Leitura (2Sm. 7,1-5.8b-12.14a.16): O texto narra a profecia de Natã que foi o ponto de partida e o eixo de sustentação do movimento messiânico. Deste texto nasceram as esperanças em um rei, descendente de Davi, capaz de trazer para o povo uma era de paz e prosperidade jamais vista anteriormente. A partir da profecia de Natã o povo despertou para a espera do Messias que virá para inaugurar um novo tempo.

Segunda Leitura (Rm.16,25-27): Neste pequeno texto da segunda leitura que é o final da carta de São Paulo aos romanos, o autor fala da sabedoria de Deus que, em Jesus, deu a conhecer o segredo preanunciado nos textos proféticos e agora revelado por meio do anúncio do Evangelho. Paulo fala que Deus tem o poder de tornar firmes os que nele crêem.

Evangelho (Lc. 1,26-38): Lucas mostra que, em Jesus, iniciam sociedade e história novas, realizando as esperanças do povo na vinda do Messias descendentes de Davi. No Evangelho de hoje há várias evidências a esse respeito. Se não vejamos: a primeira evidência é que José é da descendência de Davi, a segunda é que o “menino” que vai nascer será chamado filho do altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e a terceira evidência fala que o “menino” que vai nascer será santo e chamado Filho de Deus.

Mensagem: Os textos das leituras de hoje podem ser sintetizados numa única frase: “Deus se encarnou na nossa história”, realizando esperanças e superando as expectativas, pois veio nascer no meio dos pobres, dos quais Maria é modelo e fonte de inspiração para o agir que constrói sociedade e histórias novas.

Deus não escolheu palácios para nascer, nem mesmo aceitou ser aprisionado em templos. Encarnou-se numa pessoa e na vida das pessoas, e continuará a faze-la mediante os que crêem e se põem a serviço do Reino. Os que lêem a história com os olhos da fé, à semelhança de Maria (cf. Evangelho) e Paulo (2ª leitura), percebem que Jesus é a revelação de todo o projeto do Pai, lugar onde Deus deu a conhecer seu plano de salvação para todas as nações.

O Natal traz para nós um salvador e com Ele um novo modo de viver. Pois, Jesus traz a simplicidade, o amor, paz, perdão, alegria, serviço, compromisso e fé. Experimentemos isso na nossa vida para vivermos o Natal sempre, Maria e José estão procurando um lugar para colocar o “menino”. Você aceita que Ele faça morada em seu coração? Um feliz e santo Natal a você e sua família!!

José Carlos Quatrini (Pastoral Familiar – Paróquia Santa Luzia)