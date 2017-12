Acidente de moto deixa dois mortos em Fernandópolis

No inicio da noite deste Sábado (23/12) um grave acidente de moto deixou dois motociclista mortos. De acordo com informações preliminares os dois ocupantes de uma moto de alta cilindrada estavam na rodovia que liga Fernandópolis a São João das Duas Pontes por motivos ainda a serem esclarecidos sofreram o acidente. Uma das vitimas morreu no local e o outro morreu a caminho da Santa Casa.

O nome das vitimas ainda não foram confirmadas oficialmente, mas de acordo com um conhecido das vitimas se trata de Jonatas e Alessandro, um com idade de 28 aproximadamente e o outro 43 anos.