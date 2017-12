Caminhão tomba e interdita rodovia Euclides da Cunha

Na manhã deste sábado (23) um caminhão de Louveira, São Paulo, tombou na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), sentido Jales á Estrela d`Oeste, em cima do Pontilhão de acesso para Avenida João Amadeu em Jales, próximo ao dispositivo 584.

A pista ficou interditada desde as 6h40. Ações da equipe do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) ocorreram na tentativa de remover o veículo, sendo necessário acionar um guincho especial da cidade de São José do Rio Preto.

Segundo informações obtidas o motorista que somente teve ferimentos leves, perdeu o controle da direção e alega não ter conseguido manter o caminhão frigorífico que estava vazio, no sentido.

Com a pista interditada foi necessário que o motorista seguirem pela Rua Marginal Airton Senna da Silva para retornarem a rodovia.