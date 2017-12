Polícia apreende três máquinas caça-níqueis em bar de Rio Preto

Rua do bar em Rio Preto onde polícia apreendeu três máquinas caça-níqueis (Foto: Reprodução/Google Street View)

Dono disse que cada máquina rendia aproximadamente R$ 500 por semana. Ele deve responder em liberdade por jogo de azar.

Três máquinas caça-níqueis foram apreendidas em um bar em São José do Rio Preto (SP), no bairro Boa Vista, na noite deste sábado (23).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou as máquinas de jogo de azar no estabelecimento em atividade.

O proprietário das máquinas, um homem de 47 anos, foi levado à delegacia, onde confessou ter pagado R$ 1 mil em cada uma, dizendo ainda que elas rendem aproximadamente R$ 500 por semana.

Segundo o comerciante, uma das máquinas foi adquirida recentemente e ainda não tinha sido instalada. Ele deve responder em liberdade por prática de jogo de azar.