ESPECIAL SÉRIE A2: Em nova fórmula, São Caetano e Braga sobem; Guarani e Lusa decepcionam

O meia Fumagalli não conseguiu colocar o Guarani novamente na elite do Campeonato Paulista

Seis times foram rebaixados para a Série A3, enquanto apenas dois garantiram o acesso à elite

Em outubro do ano passado, a Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou o Campeonato Paulista da Série A2 de 2017 com uma nova fórmula de disputa: os 20 clubes se enfrentariam entre si em turno único, onde os quatro melhores avançariam para as semifinais – apenas o campeão e o vice subiriam – e os seis últimos seriam rebaixados.

A alteração em relação ao ano anterior, quando oito times se classificaram para a fase de mata-mata e apenas os dois finalistas subiram, tinha como objetivo deixar a briga pelo acesso ainda mais acirrada. E foi justamente isso que aconteceu: as duas últimas vagas para as semifinais só foram conhecidas na última rodada. No final, São Caetano e Bragantino se garantiram na elite de 2018.

A briga lá embaixo também foi bastante equilibrada, com as exceções de União Barbarense, Mogi Mirim e Rio Preto. A diferença do Capivariano (17º colocado) para o Oeste (11º colocado) ficou em apenas três pontos. Para se ter uma ideia, quatro times terminaram empatados com 23 pontos, sendo que dois escaparam da queda. Velo Clube, Barretos, Capivariano, Rio Preto, Mogi Mirim e União Barbarense vão disputar a Série A3 ano que vem.

QUE FASE, BUGRE E LUSA!

Os dois principais clubes que estavam na Série A2 decepcionaram seus torcedores. Acostumados a disputarem a elite do Campeonato Paulista, Guarani e Portuguesa sequer chegaram perto de conquistar o acesso. O Bugre ainda deixou um fio de esperança para a última rodada da fase classificatória, enquanto a Lusa teve que se contentar em escapar do rebaixamento.

Disputando pelo quarto ano seguido a Série A2, o Guarani pecou demais ao longo do campeonato. Se dentro de campo o time apresentava altos e baixos, fora dele a diretoria parecia perdida, tanto que foram três treinadores em 19 rodadas. Na última partida, já sob o comando do experiente Vadão, o Bugre dependia apenas de suas forças para se classificar, mas perdeu o confronto direto para o Batatais, por 1 a 0, fora de casa. Resultado: sexta colocação, com 30 pontos, dois a menos que o Bragantino, primeiro do G4.

Apesar de ser considerado um vexame ficar mais um ano na Série A2, principalmente depois da diretoria praticamente prometer o acesso à elite, a campanha do Guarani foi muito boa se comparada a Portuguesa. Vivendo uma crise financeira sem fim, a Lusa teve muitas dificuldades ao longo da temporada e teve que contentar mesmo em escapar do rebaixamento graças ao número de vitórias, pois terminou com os mesmos 23 pontos dos rebaixados Velo Clube e Barretos.

NA ELITE

Assim como era esperado com a nova fórmula de disputa, a disputa por uma vaga na semifinal foi definida apenas nas últimas rodadas, tanto que a diferença do líder Água Santa para o quinto colocado Batatais foi de apenas quatro pontos. O Netuno terminou com 35, seguido por São Caetano (34), Rio Claro (33) e Bragantino (32). Galo Azul e Massa Bruta se classificaram na última rodada com vitórias sobre Sertãozinho e Votuporanguense.

A melhor campanha na fase classificatória, porém, de nada adiantou ao Água Santa, que na semifinal enfrentou o Bragantino, dono de um dos maiores investimentos da Série A2. Na partida de ida, vitória do Massa Bruta no Nabizão. O Netuno devolveu o resultado em Diadema e levou a decisão para os pênaltis. Bruno Smith foi o único a desperdiçar a cobrança e o Massa Bruta garantiu o acesso – e a vaga na final.

Diferente do Água Santa, o São Caetano soube aproveitar o fato de decidir em casa por ter feito a melhor campanha na fase classificatória. Em uma partida bastante equilibrada no Augusto Schimdt, o Azulão arrancou um importante empate por 2 a 2. Na volta, o Rio Claro foi presa fácil e viu o time do ABC paulista comemorar o acesso com uma goleada por 3 a 0.

Já garantidos na elite, São Caetano e Bragantino entraram na decisão mais leves. Porém, o campeão ganharia R$ 280 mil e uma vaga na Copa do Brasil de 2018. Como o Azulão fez a melhor campanha, o único jogo da final aconteceu no Anacleto Campanella e o fator casa mais uma vez fez a diferença para o time do ABC paulista, que conquistou o título com uma vitória por 2 a 1.

OS REBAIXADOS

Seis times amargaram o rebaixamento para a Série A3 de 2018. Com muitos problemas administrativos, principalmente em relações a salários atrasados, União Barbarense e Mogi Mirim caíram com algumas rodadas de antecedência, assim como o Rio Preto. O Leão da Treze somou apenas 13 pontos em 19 jogos e ficou na lanterna, enquanto o Sapão da Mogiana foi o 19º, com 17, dois a menos que o Jacaré, 18º colocado.

Já a briga pelas três vagas restantes foi decidida apenas na última rodada. O Capivariano somou 22 pontos e ficou na 17ª colocação. Barretos e Velo Clube foram os outros rebaixados com os mesmos 23 pontos de Portuguesa e Votuporanguense. A Lusa escapou no número de vitórias e o CAV no saldo de gols. Quem também se livrou na bacia das almas foi o XV de Piracicaba, que terminou com 25 e só não caiu porque venceu a Portuguesa, por 2 a 1, em Piracicaba, na rodada final.