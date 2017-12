Médico dança e vai até o chão com gestante em trabalho de parto em Orlândia (SP)

O médico Mário Orsi vai até o chão com a gestante Gabriela, horas antes do parto em Orlândia, SP (Foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

Obstetra atendeu a pedido inusitado de paciente e vídeo tem feito sucesso na internet. Segundo especialista, corpo libera hormônios que auxiliam no parto menos doloroso.

Para ajudar a dona de casa Gabriela Paula da Silva a ter um parto mais tranquilo em Orlândia (SP), o médico Mário Orsi resolveu atender a um pedido curioso dela. De um jeito meio desengonçado, o obstetra aparece em um vídeo dando os primeiros passos de dança ao som de uma música do cantor Fernandinho. Gabriela o acompanha. Juntos, os dois descem até o chão em um clima descontraído em um momento de grande expectativa e apreensão.

Tudo isso para ajudar na liberação de hormônios que causam relaxamento e que ajudam nas contrações da gestante. Pouco mais de duas horas após dar entrada no hospital, Gabriela deu à luz Sophia, que nasceu no ritmo.

Desde novembro, o vídeo do médico e da paciente tem feito sucesso na internet. Segundo Orsi, o convite para a dança partiu de Gabriela, que havia visto nas redes sociais o trabalho feito pelo obstetra Fernando Guedes da Cunha, de Vila Velha (ES). Em uma das postagens, ele dança ‘Paradinha’, da cantora Anitta, com uma gestante.

Hormônios

Orsi explica que a atividade quebra a tensão da mãe e os hormônios liberados colaboram de modo a tornar o trabalho de parto menos doloroso.

“A dança associada ao relaxamento que ela teve, o agachamento que ela fez, auxilia na descida do bebê pelo canal de parto, ajuda no relaxamento da musculatura pélvica dela. Isso facilitou muito para o trabalho de parto.”

Segundo o médico, há uma liberação de endorfina, hormônio responsável pela sensação de prazer e de relaxamento, e a ocitocina, que ajuda a coordenar as contrações.

“A contração ajuda muito a dilatação. Quanto mais coordenadas forem as contrações, melhor será a dilatação. Ela indiretamente também na dilatação do colo do útero da mulher”, afirma.

O médico Mário Orsi e a enfermeira Ana Carla Cotian participaram do parto de Sophia em Orlândia, SP (Foto: Carlos Trinca/EPTV)

De acordo com a enfermeira Ana Carla Cotian, as pacientes se sentem se sentem mais valorizadas quando o médico atende a um pedido, mesmo que simples.

“Isso facilita muito, porque se a gente não tiver confiança no trabalho, a gente não consegue evoluir com ele. A paciente precisa confiar na gente para que a gente consiga construir com ela os outros passos”, afirma Ana, que é casada com o médico e foi quem gravou o vídeo.

Método aprovado

Antes do nascimento de Sophia, Gabriela já tinha encarado outros três partos. No último, deu entrada pela manhã no hospital e o nascimento do filho levou o dia todo. Desta vez, após a internação e com os exercícios da dança, a bebê veio ao mundo em duas horas.

“Eu queria o parto o mais natural possível. Eu já fui com oito dedos de dilatação e a gente fez a dança. Quando ele me examinou, eu já fui pra nove e eu vi que foi bem rápido e prático. Foi ligeiro. Eu gostei de ter essa experiência de dançar. Foi sensacional.”