MIRASSOL: Homem coloca fogo em caixa eletrônico

Os suspeitos não levaram nada

A polícia procura pelos suspeitos que atearam fogo em um caixa eletrônico de um banco, na noite desta segunda-feira (25), no Centro de Mirassol.

Segundo a polícia, um suspeito foi visto saindo do banco segurando um galão e os bombeiros foram acionados para controlar as chamas no local. Havia muita fumaça saindo do terminal dos caixas eletrônicos, mas apenas um equipamento ficou danificado. O incêndio chamou a atenção dos moradores.

A polícia ainda não sabe se a intenção era furtar o dinheiro do equipamento ou se a ação foi apenas vandalismo. Os suspeitos não levaram nada.