“Saúde que dá Prêmio”: novos ganhadores são presenteados

O Natal chegou mais cedo para os moradores da região sudeste de Votuporanga. A campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente (Saev Ambiental) e TV Unifev, fez novos ganhadores nesta quinta-feira (21/12).

Jair Pereira dos Santos foi contemplado com o notebook. “Contribuo faz vários anos com a iniciativa, porque acredito que se cada um doar um pouco, conseguiremos uma grande quantia para o Hospital”, disse.

Outra ganhadora foi Celia Aparecida da Silva. “Precisamos da Instituição, eu e minha mãe já ficamos internadas. As acomodações são ótimas, mas sabemos que a Entidade necessita de ajuda, principalmente na manutenção dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirmou.

Ela recebeu uma bicicleta. “Fiquei muito feliz, nunca fui presenteada em campanhas, nem em rifas. Vamos colaborar para que nossa Santa Casa fique cada vez melhor”, complementou.

A moradora Márcia Lucia da Silva Cadinhoto também foi contemplada com bicicleta. “Eu tenho convênio, mas ajudo pensando nos usuários do SUS. Estou muito feliz com meu presente”, afirmou.

O provedor Luiz Fernando Góes Liévana destacou a importância da iniciativa. “Quem auxilia a Santa Casa nesta campanha muitas vezes não se preocupa com o prêmio, mas com o simples fato de colaborar e ajudar a salvar vidas. Em nome de toda a Diretoria, quero agradecer a população que contribui por meio da conta de água e ainda convidar quem não participa. Aproveito ainda para deixar registrado o gesto solidário da Saev Ambiental e Unifev, que nos acompanham nesta caminhada e luta em prol do nosso Hospital”, enfatizou.

Sorteio

A fisioterapeuta e integrante do Grupo de Humanização da Santa Casa, Emília Ferreira, foi a convidada para o sorteio da campanha “Saúde que dá Prêmio” deste mês. Emília falou sobre a Semana Natalina promovida pelo Hospital nesta semana. “A Instituição recebeu diversos grupos artísticos com dança, música instrumental, coral e tantas outras atrações, levando alegria e esperança”, destacou.

Ela falou dos benefícios. “A Santa Casa se torna ambiente de festa em minutos. Os nossos pacientes sentem-se acolhidos, mais felizes”, complementou.

Emília ressaltou a importância da campanha para a Entidade. “Todo dinheiro arrecadado é utilizado para melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS), fazendo a diferença nos atendimentos. Continuem colaborando, vocês podem salvar vidas”, finalizou.

