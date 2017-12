Adolescentes arrombam escola e queriam realizar churrasco com merenda

Fotos Polícia Militar – Imagens de depredação da escola infantil Professora Neide Egea Laguna, no Parque da Cidadania, em Rio Preto

Os adolescentes confessaram o crime, mas foram soltos em seguida

Da Redação

A escola infantil Neide Egea Laguna, foi invadida e depredada na noite de terça-feira, dia 26, no Parque da Cidadania, zona Norte de Rio Preto. Quatro adolescentes com idade entre 13 e 15 anos foram flagrados pela Polícia Militar no momento em que preparavam para fazer um churrasco com merenda escolar.

Com este caso, sobe para 31 o número de escolas municipais invadidas desde novembro, quando aconteceu uma demissão em massa de vigias das escolas. Somente após o feriado de Natal foram quatro unidades escolares invadidas.

Os adolescentes arrombaram a porta da sala de armazenamento dos alimentos da merenda, pegaram carne de frango e uma churrasqueira. Também comeram e jogaram fora caixas de leite, potes de iogurte e frascos de refrigerantes. Tudo ficou espalhado no pátio da escola.

Após serem apreendidos, os jovens foram levados para Central de Flagrantes. Em depoimento ao delegado de plantão Malcolm Montanare Mano, os adolescentes confessaram que tinham invadido a escola com o propósito de fazer um churrasco. Os menores foram liberados após prestarem depoimento, mas vão responder pelo ato infracional junto a Vara da Infância e da Juventude.