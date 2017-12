Cachorros e fogos de artifício: o que fazer?

Seu cão corre o risco de passar por um teste de fogo neste Réveillon se você mora em área urbana, por causa dos fogos de artifícios.

Da Redação

Os que mais que se perturbam são os cachorros maiores, cujas orelhas funcionam como uma antena parabólica. Filhotinhos com poucas semanas de vida e cães de porte menor e com orelhas pendulares – como pequinês, coocker e poodle.

Não é raro proprietários voltarem para suas casas e encontrarem seus cães escondidos debaixo dos móveis, e feridos com certa gravidade, na tentativa de fugir do barulho dos fogos nas noites de festa, ocasiões em que também se relatam fugas de cães, isso mais comum na praia, local desconhecido e sem a segurança – portões, cercas – que na cidade já provaram sua eficiência.

O problema às vezes é justamente esse: casa de estranhos. Seu pet não encontra o conhecido refúgio e acaba exposto ao que considera um perigo. Nesse caso, deixar seu pet na casa de amigos pode ser pior se eles não estiverem atentos e presentes na hora dos ruídos.

Se você ao longo do ano não teve oportunidade de perceber como se porta seu pet em noites comemorativas, cuidado! Não é recomendável deixá-lo sozinho, ainda mais se ele for de grande porte e se seus vizinhos são adeptos a contribuir com a noite dos rojões. Para quem já sabe que seu cão é sensível ao barulho, seguem abaixo algumas dicas que podem trazer mais conforto para seu pet e mais tranquilidade a você nas festas do mês de dezembro.

# Lembre que rojões já começam a dar o seu alô algumas horas antes da meia-noite, o que para seu pet pode ser o início de uma verdadeira perseguição aos seus ouvidos. Esteja atento ao comportamento de seu animal já no final da tarde.

# Deixe-o se esconder em lugar onde se sinta seguro. Nesse local, vidros fechados ajudam a abafar o som e dê preferência às persianas baixadas.

# Não o deixe no escuro e permita saber que você está pela casa.

# Mimá-lo não é uma alternativa saudável. A longo prazo, o cão pode se tornar extremamente dependente de seu colo.

# Tratá-lo com voz firme e segura ajuda a compreender que os ruídos, embora ensurdecedores, não vão capturá-lo. Um proprietário tranquilo no momento dos fogos é uma boa forma de transmitir serenidade ao seu pet.

# Verifique se seu cão pode acidentalmente se bater na madeira de móveis quando debaixo deles procurar abrigo. Uma simples cadeira ou uma cama inofensiva podem se revelar armas perigosas para um pet em pânico.

E se você vai sair de casa…

– Certifique-se de que o refúgio eleito por seu cão está desobstruído e faça uma boa análise dos riscos de ferimentos e fuga. Alguns cães já se tranquilizam apenas pelo fato de estarem escondidos.

– Alguns têm certo sucesso quando deixam outra fonte sonora ligada na casa, como rádio ou televisão.

– Jamais o deixe no escuro.

– Não o deixe em ambientes que ele possa derrubar objetos sobre si mesmo, como armários e escadas.

– Cuidados com edredons nos quartos e o cesto de roupas (se o local eleito é a área de serviço). Ele pode roer, se enrolar e até se asfixiar se entrar em pânico.

– Se for cão de pátio de casa, atenção redobrada para piscinas e cuidado ao voltar para casa. O mascote pode estar solto na garagem, fugir dela quando você abrir o portão e até mesmo ser atropelado pelo seu carro.

– Pondere se não vale a pena seu cão passar a noite em um hotel fazenda. Se for hotel na cidade, saiba dos donos do estabelecimento qual o procedimento adotado nas noites de celebração coletiva.

Cabe salientar que o treinamento de dessensibilização consiste em fazer com que seu cão perca o medo do barulho que fere seus ouvidos, o que não quer dizer que ele não ficará incomodado. Mas se você já sabe que seu mascote é daqueles que se debate, uiva e cava o chão quando exposto a ruídos, o uso de sedativos deverá pode ser previamente avaliado por um médico veterinário.